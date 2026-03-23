Donald Trump a declarat că există discuţii pe care le-a descris drept ”bune şi productive” între Washington şi Teheran, transmite CNBC.

Cotaţia petrolului Brent a scăzut cu peste 9,58%, ajungând la aproximativ 101,4 dolari pe baril, după ce vineri depăşise pragul de 112 dolari. Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au coborât cu 8,8%, până la aproximativ 89,59 dolari pe baril.

”Sunt încântat să anunţ că Statele Unite ale Americii şi Iranul au avut, în ultimele două zile, discuţii foarte bune şi productive privind o rezolvare completă a ostilităţilor din Orientul Mijlociu”, a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social.

Preşedintele american a adăugat că a ordonat Departamentului Apărării să amâne ”orice şi toate loviturile militare” asupra centralelor electrice şi infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile.

Nu se știe când va fi redeschisă complet strâmtoarea Ormuz

Anunţul vine după ce Trump avertizase sâmbătă că Iranul are 48 de ore pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, în caz contrar urmând să fie lovite instalaţiile energetice iraniene.

Nu este însă clar când va fi redeschisă complet această rută strategică, prin care trece în mod normal aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol.

Banca Goldman Sachs a majorat semnificativ prognozele pentru preţul petrolului, estimând că Brent ar putea avea o medie de aproximativ 110 dolari pe baril în lunile martie şi aprilie, faţă de prognoza anterioară de 98 de dolari. Pentru petrolul WTI, banca estimează aproximativ 98 de dolari pe baril în martie şi circa 105 dolari în aprilie.

Analiştii băncii au avertizat că, dacă fluxurile de petrol prin strâmtoarea Ormuz rămân la doar 5% din nivelul normal până la începutul lunii aprilie, preţurile vor continua probabil să crească în acea perioadă.

Teheranul anunță că permite tranzitul navelor prin Ormuz, cu excepția celor asociate ”dușmanilor Iranului”

Dacă această situaţie se prelungeşte timp de aproximativ zece săptămâni, preţul zilnic al petrolului Brent ar putea depăşi recordul istoric din 2008, când barilul a ajuns la aproximativ 147 de dolari înainte de a se prăbuşi la circa 40 de dolari în contextul crizei financiare globale.

Presa de stat iraniană a declarat duminică faptul că Teheranul va permite tranzitul în siguranţă prin strâmtoarea Ormuz pentru toate navele, cu excepţia celor asociate ”duşmanilor Iranului”.

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat luni că situaţia din Orientul Mijlociu este ”foarte gravă” şi ar putea avea un impact mai mare asupra pieţelor energetice decât cele două şocuri petroliere din anii 1970 şi chiar decât criza gazelor provocată de războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Statele membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie au decis pe 11 martie eliberarea unui volum record de 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a compensa perturbările de aprovizionare provocate de conflictul cu Iranul.

Birol a declarat că agenţia consultă guvernele din Asia şi Europa cu privire la posibilitatea eliberării unor volume suplimentare din rezervele strategice ”dacă va fi necesar”, subliniind totodată că cea mai importantă soluţie pentru stabilizarea pieţei rămâne redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz.