Presupus viol în casa lui Michael Schumacher. O asistentă acuză un pilot că a abuzat-o, după o petrecere

15-10-2025 | 16:17
Michael Schumacher
Getty

Un fost pilot australian, apropiat de Mick Schumacher, ful campionului de Formula 1, este acuzat că a violat o asistentă medicală în proprietatea familiei Schumacher din Gland (Elveția), potrivit publicației 24 heures﻿.

autor
Mihai Niculescu

Conform informațiilor, „faptele datează din 2019, când, în timpul unei petreceri, asistenta medicală în vârstă de aproximativ 30 de ani, care era în stare de ebrietate, ar fi ajuns în camera sa cu ajutorul a două persoane, printre care și pilotul”. Pilotul, prieten cu fiul lui Michael Schumacher „s-ar fi întors și ar fi abuzat de ea de două ori, în timp ce ea era inconștientă”, arată publicația 24 heures, preluată de news.ro.

Ea l-a confruntat apoi pe presupusul violator, care a susținut că „raportul sexual a fost consimțit”. Asistenta a decis să nu facă publice aceste informații, din teamă să nu-și piardă locul de muncă, dar în 2022 a depus plângere după ce a fost concediată. În prezent, „pilotul, suspendat pentru dopaj” nu mai este de găsit ceea ce poate duce la amânarea procesului.

Familia Schumacher susține că nu are nicio legătură cu cazul, fpentru că doar locuia la locul incidentului. 

Sursa: News.ro

