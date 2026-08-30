„Căutările pentru identificarea și prinderea autorilor, ale căror identități sunt în prezent necunoscute, sunt în desfășurare”, a transmis poliția pe X, precizând că motivele și circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt deocamdată cunoscute.

Incidentul a avut loc în Aarau, la nord de Zürich, și a determinat o intervenție „de amploare” a forțelor de ordine, potrivit poliției.

Publicația elvețiană Blick a relatat că focurile de armă au fost trase înainte de ora 03:00, în apropierea evenimentului Aarauer Rave.

Aproximativ 3.500 de persoane au participat la petrecerea techno anuală, desfășurată de sâmbătă, de la ora 15:00, până duminică, la ora 02:00.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Vanessa Rumpold, a declarat pentru Blick că atacul armat s-a produs la hipodromul unde a fost organizat evenimentul.

„Au fost trase mai multe focuri de armă într-un grup numeros de persoane”, a precizat aceasta.

Un martor a relatat că a auzit „rafale de focuri de armă”.