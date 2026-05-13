Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a enervat pe africani: ”S-a purtat ca un profesor care ceartă copiii”

Președintele francez Emmanuel Macron se confruntă cu reacții negative după ce a întrerupt discursurile în cadrul summitului „Africa Forward” din Kenya, pentru a cere publicului să păstreze liniștea.

Macron a urcat furios pe scenă pentru a mustra spectatorii pentru ceea ce a numit o „lipsă totală de respect", acuzându-i că au întrerupt vorbitorii în timpul unei prezentări susținute de artiști și tineri antreprenori. Cu puțin timp înainte, el s-a descris drept un „panafrican" în cadrul unei conferințe de presă. Părând vizibil frustrat de zgomotul din sală, Macron a urcat brusc pe scenă și i-a cerut moderatorului să-i înmâneze microfonul, spunând că va „restabili ordinea". Adresându-se publicului în limba engleză, el a criticat participanții pentru că vorbeau peste vorbitori și provocau perturbări în timpul sesiunii.

Summitul are ca scop prezentarea noii politici a Franței față de continent — o schimbare de la imaginea unei foste puteri coloniale percepute ca dominatoare la ceea ce Parisul descrie drept un parteneriat între egali. Marți, Macron a anunțat o investiție de 27 de miliarde de dolari în diverse sectoare din Africa, printre care energia, inteligența artificială și agricultura. Înregistrările video cu intervenția aprinsă a lui Macron de luni s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, stârnind o reacție mixtă de ironie, laude și critici.

Unii participanți din public au aplaudat intervenția sa, dar Macron a provocat și critici. „Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă un lider african ar face același lucru în America sau în Europa”, a spus Thierno Mbaye, student la istorie la o universitate din Dakar, capitala Senegalului. „S-a comportat ca un profesor care mustră copiii”, a declarat Mbaye pentru Associated Press. Intervenția lui Macron a atras critici și în Franța. „E mai puternic decât el: de îndată ce pune piciorul pe continentul african, nu se poate abține să nu se comporte ca un colonizator”, a spus Danièle Obono, deputată a partidului de extremă stânga France Unbowed, într-o postare pe X. Eșecuri diplomatice și militare în Africa de Vest Summitul „Africa Forward” a avut loc pe fondul unei tensiuni între Franța și fostele sale colonii, în special din Africa de Vest. Franța a menținut mult timp o politică colonială de influență economică, politică și militară, denumită „Françafrique”, care presupunea menținerea a mii de soldați în regiunea pe care o controla. După ani de critici din partea liderilor și a partidelor de opoziție din multe țări din Africa de Vest cu privire la ceea ce au descris ca fiind o abordare umilitoare și autoritară, Franța și-a retras majoritatea trupelor din regiune. Retragerea trupelor din Senegal a fost finalizată în iulie. Macron s-a confruntat deja cu reacții negative înaintea summitului pentru că a afirmat duminică, în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele kenyan William Ruto, că „noi suntem adevărații panafricaniști”. „Credem că Africa este un continent și că acest continent are foarte multe de construit”, a spus Macron. Panafricanismul se referă la o ideologie care urmărește unitatea africanilor și eliminarea colonialismului. Având în vedere istoria colonială a Franței pe întreg continentul, remarca a devenit virală pe rețelele de socializare și a stârnit reacții negative imediate.

