Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a enervat pe africani: ”S-a purtat ca un profesor care ceartă copiii”

România va fi lovită de un al doilea ciclon mediteranean. Harta zonelor unde va ploua torențial în weekend
Președintele francez Emmanuel Macron se confruntă cu reacții negative după ce a întrerupt discursurile în cadrul summitului „Africa Forward” din Kenya, pentru a cere publicului să păstreze liniștea.

Macron a urcat furios pe scenă pentru a mustra spectatorii pentru ceea ce a numit o „lipsă totală de respect”, acuzându-i că au întrerupt vorbitorii în timpul unei prezentări susținute de artiști și tineri antreprenori.

Cu puțin timp înainte, el s-a descris drept un „panafrican” în cadrul unei conferințe de presă.

Părând vizibil frustrat de zgomotul din sală, Macron a urcat brusc pe scenă și i-a cerut moderatorului să-i înmâneze microfonul, spunând că va „restabili ordinea”.

Adresându-se publicului în limba engleză, el a criticat participanții pentru că vorbeau peste vorbitori și provocau perturbări în timpul sesiunii.

Summitul are ca scop prezentarea noii politici a Franței față de continent — o schimbare de la imaginea unei foste puteri coloniale percepute ca dominatoare la ceea ce Parisul descrie drept un parteneriat între egali.

Marți, Macron a anunțat o investiție de 27 de miliarde de dolari în diverse sectoare din Africa, printre care energia, inteligența artificială și agricultura.

Înregistrările video cu intervenția aprinsă a lui Macron de luni s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, stârnind o reacție mixtă de ironie, laude și critici.

Unii participanți din public au aplaudat intervenția sa, dar Macron a provocat și critici.

Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă un lider african ar face același lucru în America sau în Europa”, a spus Thierno Mbaye, student la istorie la o universitate din Dakar, capitala Senegalului.

„S-a comportat ca un profesor care mustră copiii”, a declarat Mbaye pentru Associated Press.

Intervenția lui Macron a atras critici și în Franța.

„E mai puternic decât el: de îndată ce pune piciorul pe continentul african, nu se poate abține să nu se comporte ca un colonizator”, a spus Danièle Obono, deputată a partidului de extremă stânga France Unbowed, într-o postare pe X.

Eșecuri diplomatice și militare în Africa de Vest

Summitul „Africa Forward” a avut loc pe fondul unei tensiuni între Franța și fostele sale colonii, în special din Africa de Vest.

Franța a menținut mult timp o politică colonială de influență economică, politică și militară, denumită „Françafrique”, care presupunea menținerea a mii de soldați în regiunea pe care o controla.

După ani de critici din partea liderilor și a partidelor de opoziție din multe țări din Africa de Vest cu privire la ceea ce au descris ca fiind o abordare umilitoare și autoritară, Franța și-a retras majoritatea trupelor din regiune. Retragerea trupelor din Senegal a fost finalizată în iulie.

Macron s-a confruntat deja cu reacții negative înaintea summitului pentru că a afirmat duminică, în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele kenyan William Ruto, că „noi suntem adevărații panafricaniști”.

„Credem că Africa este un continent și că acest continent are foarte multe de construit”, a spus Macron.

Panafricanismul se referă la o ideologie care urmărește unitatea africanilor și eliminarea colonialismului.

Având în vedere istoria colonială a Franței pe întreg continentul, remarca a devenit virală pe rețelele de socializare și a stârnit reacții negative imediate.

Sursa: Associated Press

Emmanuel Macron a asigurat că Franţa nu a avut „niciodată în vedere” o „desfăşurare” în Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat într-o vizită în Kenya, a asigurat duminică aceasta că ţara sa „nu a avut niciodată în vedere” o „desfăşurare” militară navală în Strâmtoarea Ormuz, ci o misiune de securizare „coordonată cu Iranul”.
Emmanuel Macron recunoaște că dependența Europei de Statele Unite în securitate și apărare este „elefantul din cameră”

Dependența de Statele Unite în privința securității și a apărării este „elefantul din cameră”, recunoaște Emmanuel Macron. La rândul lui, premierul britanic a admis că NATO s-a șubrezit. 
Emmanuel Macron: „Un preşedinte american, un preşedinte rus şi un preşedinte chinez se opun cu îndârjire europenilor”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri, la Atena, că Europa trăiește un „moment unic” în care „un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez se opun cu îndârjire europenilor”, relatează AFP.

Inflația a urcat la 10,7% în aprilie: energia electrică a explodat cu 54%, iar chiriile s-au majorat cu aproape 44%

Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni, pe fondul exploziei prețurilor la energie, combustibili și servicii, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Nicu Ștefănuță, la EURomânia: „Orice părinte ar trebui să își facă griji”. UE vrea limitarea accesului copiilor la rețele

In vară, Comisia Europeană ar putea face un pas fără precedent: să vină cu reguli pentru restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale. 

INS: Economia este în scădere cu 1,7% în primul trimestru faţă de perioada similară din 2025

Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută, faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, şi cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior, a anunţat, miercuri, Institutul Naţional de Statistică.

