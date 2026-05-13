Impulsionate de către Franţa, Spania şi Belgia, importurile de GNL ruseşti ale UE au crescut cu 16% în primul trimestru al lui 2026, în decurs de un an, şi au atins 6,9 miliarde de metri cubi - cel mai înalt nivel din 2022, potrivit acestui studiu IEEFA.

Tendinţa este asemănătoare în aprilie, când importurile europene de GNL ruseşti au crescut cu 17% în decurs de un an, precizează centrul de reflecţie.

După invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia, Europa, care se află în căutare de diversificare, a crescut importurile de GNL pentru a-şi reduce dependenţa istorică de gaze naturale ruseşti livrate prin gazoducte.

Importurile de GNL ruseşti reprezentau în 2025 45% din importurile UE de gaze naturale, iar restul erau livrate prin gazoducte, potrivit Comisiei Europene (CE).

Însă gazele naturale ruseşti au continuat să fie livrate.

Rusia rămâne al doilea furnizor de GNL al UE, după ce Comisia Europeană a aprobat interzicerea oricăror importuri de gaze naturale ruseşti în UE - până în 2027 -, cu scopul de a priva Moscova de resurse de finanţare a Războiului rus din Ucraina.

RECORD ÎN FRANŢA ÎN IANUARIE

Franţa a "importat mai multe GNL ruseşti decât orice altă ţară europeană în primul trimestru al lui 2026" şi a atins în ianuarie un "record", potrivit centrului de reflecţie.

În paralel, Europa şi-a crescut aprovizionarea cu GNL din Statele Unite după lansarea Războiului din Ucraina, dar mai ales după Războiul din Orientul Mijlociu, astfel încât Statele Unite sunt "pe cale să devină principalul furnizor de gaze naturale ale Europei în 2026", potrivit IEEFA.

În primul trimestru, Norvegia rămânea primul furnizor al UE - cu 31% -, urmată de aproape de Statele Unite (28%) şi de Rusia (14%) la toate importurile de gaze naturale - atât prin gazoducte, cât şi de GNL -, potrivit datelor Comisiei Europene.

"Trecerea Europei de la gaze naturale livrate prin gazoduct la GNL era menită să garanteze securitatea aprovizionării şi diversificarea. Însă perturbări cauzate de Războiul din Orientul Mijlociu şi o dependenţă excesivă de GNL americane arată că planul Europei a eşuat pe aceste două fronturi", constată, citată într-un comunicat, o analistă de la IEEFA, Ana Maria Jaller-Makarewicz.

"GNL-ul a devenit călcâiul lui Ahile al strategiei securităţii energetice a Europei" care o "expune" unor preţuri "mari şi unor noi forme de perturbări ale aprovizionărilor", subliniază ea.

Centrul de reflecţie estimează că UE ar putea să se aprovizioneze cu 80% din importurile sale de GNL din Statele Unite până în 2028.