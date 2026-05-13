Operatorul LOT Polish Airlines a anunțat că reducerea se va aplica la zboruri interne, la destinații europene și până la curse lungi către America de Nord și Asia. Din ofertă au fost excluse doar anumite destinații, precum Tel Aviv, Riyadh, Seoul, Tokyo sau Bangkok, scrie publicația poloneză Fakt.

Bilete mai ieftine și cu 235 de euro

Campania de vară pentru bilete a LOT Polish Airlines se desfășoară între 12 și 17 mai 2026. Aceasta acoperă aproape întreaga rețea de rute a companiei. Oferta este destinată mai ales persoanelor care își planifică vacanțe în a doua jumătate a anului 2026, mai exact începând din iulie. Reducerile de preț la biletele de avion ale companiei poloneze includ oferte mai mici cu până la 235 de euro.

Printre cele mai atractive oferte se numără zborurile interne și conexiunile către orașe populare din Europa. La prețuri reduse se poate zbura către Paris, Atena, Geneva, Zurich, Reykjavik, precum și către insule mediteraneene precum Malta sau Creta.

Promoția include și conexiuni către Balcani, inclusiv către Dubrovnik, Split, Tirana sau Podgorica.

Călătoriile pot fi planificate până în decembrie

Călătoriile la prețuri promoționale pot fi planificate într-un interval foarte larg. Zborurile în interiorul Poloniei și majoritatea rutelor europene sunt disponibile din iulie până în decembrie, în timp ce zborurile către America de Nord sunt disponibile de la sfârșitul lunii august până pe 10 decembrie.

Destinațiile din Asia Centrală sunt incluse în promoție chiar până la sfârșitul anului 2026.

Reducerile se aplică clasei economy pentru zborurile scurte și medii, precum și claselor economy și premium pe anumite zboruri lungi, oferind călătorilor multă flexibilitate.