Președintele Ecuadorului a susținut că a fost vizat de o tentativă de otrăvire cu bomboane de ciocolată: „Am depus plângere”

Preşedintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a declarat joi că s-a încercat otrăvirea sa cu ajutorul unor bomboane de ciocolată umplute cu un jeleu ce conţinea „trei substanţe chimice”, bomboane pe care le-a primit în cadrul unui eveniment public.

Prezenţa acestor trei compuşi chimici în concentraţie mare „nu poate fi întâmplătoare”, a declarat Daniel Noboa într-un interviu acordat CNN, relatează AFP.

Organismul militar responsabil cu securitatea sa a depus plângere la parchet.

„Am depus plângere, am prezentat dovezile - concentraţia celor trei substanţe chimice” din dulciuri, a adăugat preşedintele.

A doua tentativă de omor în contextul protestelor populației indigene

Este a doua plângere depusă de guvern pentru tentativă de omor împotriva preşedintelui, într-un context de proteste intense ale populaţiei indigene la adresa politicilor sale.

La începutul lunii octombrie, guvernul ecuadorian a afirmat, fără a putea fi verificat, că maşina în care călătorea Daniel Noboa a fost ţinta unor focuri de armă, atribuite populaţiei indigene. A fost depusă o plângere pentru „tentativă de omor”.

De la jumătatea lunii septembrie, guvernul lui Noboa se confruntă cu proteste însoţite de blocaje rutiere în mai multe provincii, la apelul celei mai mari organizaţii a populaţiilor indigene din ţară (Conaie), care se opun eliminării subvenţiei pentru motorină.

Pe 16 noiembrie va avea loc un referendum, prin care Daniel Noboa speră să deschidă calea către o adunare constituantă cu scopul de a dota ţara cu o constituţie mai represivă faţă de traficul de droguri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













