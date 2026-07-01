Suma include aproape 800 de milioane de dolari proveniți de la World Liberty Financial – afacerea în domeniul cripto pe care Trump și fiii săi au cofondat-o – și 635 de milioane de dolari din vânzarea monedelor sale „meme” Trump, transmite news.ro.

Datele arată că activele digitale au devenit principala sursă de venit a președintelui, fiind multiplu față de anul precedent, când raportase 57,35 milioane de dolari din aceeași sursă. Reuters estimează că familia Trump a câștigat cel puțin 2,3 miliarde de dolari din proiecte cripto de la revenirea la Casa Albă în 2025.

Politici favorabile industriei

De la preluarea mandatului, Donald Trump a implementat politici și inițiative considerate benefice pentru industria criptomonedelor, de la reguli federale pentru monedele stabile până la reducerea supravegherii din partea Departamentului de Justiție și a SEC.

Venituri din afaceri tradiționale

În paralel, afacerile tradiționale – terenuri de golf și stațiuni – au generat peste 500 de milioane de dolari, cu 15% mai mult decât în 2024. Cele mai mari creșteri au venit de la Mar-a-Lago (77 de milioane de dolari, față de 50 de milioane în 2024) și de la clubul de golf din West Palm Beach (+27%).

Critici privind conflictele de interese

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că „nici președintele, nici familia sa nu s-au implicat vreodată – și nu se vor implica niciodată – în conflicte de interese”. Ea a adăugat că Trump a transformat SUA în „capitala mondială a criptomonedelor”.

Fostul șef interimar al biroului federal de etică, Don Fox, a criticat însă situația: „Fiecare președinte din era post-Watergate și-a gestionat finanțele ca și cum ar fi fost supus unor conflicte de interese. În cazul lui Trump, aceste norme sunt pur și simplu aruncate pe fereastră.”