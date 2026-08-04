Potrivit Associated Press, el a declarat luni că noile discuții dintre Washington și Teheran reprezintă „ultima șansă” pentru Iran de a ajunge la un acord și de a evita o escaladare a atacurilor SUA.

Trump, vorbind din Biroul Oval, a spus că se așteaptă ca negocierile să se concentreze pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz și să creeze o cale prin care Iranul să răspundă preocupărilor Statelor Unite cu privire la programul său nuclear.

El le-a spus reporterilor că vor afla probabil despre stadiul negocierilor „astăzi sau mâine”.

„Prima fază este deschiderea strâmtorii. A doua fază va fi denuclearizarea”, a spus președintele republican. „Iar asta va dura ceva timp.”

În timp ce Trump s-a bucurat de faptul că armata SUA a decimat rândurile conducerii de la Teheran și a devastat forțele aeriene și navale ale acesteia, Iranul pariază că poate rezista mai mult decât Trump, având în vedere că acesta se confruntă cu stocuri reduse de muniție și cu dificultatea de a duce un război nepopular în rândul electoratului american, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Trump susține că a decis să amâne ordonarea unor noi lovituri masive ale forțelor americane împotriva Iranului, la insistența aliaților din Golf: Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

El a spus că a existat un plan ca forțele americane să lanseze duminica trecută ”cel mai mare atac de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Însă el a decis să renunțe la plan și să acorde diplomației mai mult timp să-și facă efectul, după ce a ascultat opiniile unor lideri-cheie din Golf - inclusiv pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman -, precum și la cererea unor oficiali iranieni anonimi.

Trump a reiterat însă că îi este pe terminate răbdarea cu Iranul.

„Aceasta este ultima șansă pentru ei de a semna un acord bun”, a spus Trump.

„Vreau să le ofer ultima șansă înainte de decapitare”

Luni dimineață, Trump a criticat Iranul pe rețelele sociale, calificându-l drept „incredibil de duplicitar”. Furia lui Donald Trump a fost stârnită de afirmația Iranului potrivit căreia întâlnirile sale cu Omanul de luni s-au concentrat exclusiv pe stabilirea unei rute temporare pentru navigația în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă esențială pentru comerțul mondial cu petrol.

Trump a afirmat că, „indiferent dacă Iranul vrea să recunoască sau nu, noi, de fapt, discutăm” despre împiedicarea Iranului să dezvolte arme nucleare.

Președintele SUA a amenințat că va intensifica atacurile asupra Iranului, doar pentru a se distanța de amenințările sale care au fost făcute de mai multe ori, de la începutul atacurilor SUA și Israelului din 28 februarie și până acum.

Întrebat de un reporter cum îl percep americanii pe el, care lansează în mod repetat amenințări sumbre la adresa Teheranului, după care dă înapoi, Trump a răspuns că dă dovadă de răbdare, din respect pentru viețile iranienilor.

„Vreau să le ofer ultima șansă înainte de decapitare”, a spus Trump. El a adăugat: „Sper că își vor reveni în fire”.