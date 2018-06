Președinta Parlamentului bavarez, decorată de Iohannis: „V-ați distins ca un partener pe termen lung”

Administraţia Prezidenţială

Președintele Klaus Iohannis a decorat-o vineri pe președinta Parlamentului landului Bavaria, Barbara Stamm, cu Ordinul Național Steaua României în grad de comandor.

Evenimentul, care a avut loc la Consulatul general al României, a fost prilejuit în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru prietenia constantă arătată României şi pentru contribuţia deosebită avută la dezvoltarea relaţiilor româno-germane, pe multiple planuri, informează Agerpres.

„Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu din nou în inima Bavariei, alături de dumneavoastră, pentru un moment special. Astăzi am plăcutul prilej de a onora activitatea desfăşurată de doamna Barbara Stamm, preşedinte al Parlamentului landului Bavaria. Distinsă doamnă Barbara Stamm, ataşamentului dumneavoastră faţă de România îi stau mărturie cele peste 100 de vizite pe care le-aţi efectuat în ţara noastră şi numeroasele acţiuni şi proiecte umanitare promovate în toate colţurile României, în special în judeţele Bihor, Botoşani, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Timiş şi Tulcea", a declarat şeful statului.

Potrivit lui Iohannis, toate aceste proiecte au avut ca beneficiari mai ales copii, femei şi tineri aflaţi în nevoie de asistenţă.

„Chiar dumneavoastră personal aţi declarat, în anul 2000, că „v-aţi pierdut inima în România?". În 1990, când aţi venit pentru prima oară în contact cu realităţile sociale deloc îmbucurătoare din România, aţi ales să nu fiţi indiferentă. Din contră, v-aţi implicat tot mai activ, atât prin dialogul foarte constructiv pe care l-aţi avut constant la toate nivelurile politice şi ale administraţiei centrale şi locale, precum şi prin proiectele derulate de Asociaţia „Bayerische Kinderhilfe Rumänien e.V", fondată la iniţiativa dumneavoastră în 1991. Totodată, v-aţi distins ca un partener pe termen lung al României din poziţia de Împuternicit al Guvernului bavarez pentru relaţia cu ţara noastră, ca şi în calitate de preşedinte al Fundaţiei România-Bavaria pentru Asistenţă Socială. Meritele deosebite obţinute în această activitate asiduă v-au fost recunoscute de autorităţile române încă din anul 2000, când vi s-a conferit Ordinul Naţional „Steaua României" în grad de Ofiţer", a subliniat Klaus Iohannis.

Preşedintele a evidenţiat faptul că Barbara Stamm deţine o solidă carieră politică, clădită cu eforturi proprii şi susţinute în cei aproape 50 de ani de când a decis să se implice în viaţa politică, devenind membră a Uniunii Creştin Sociale în 1969.

„Fiind unul dintre cei mai populari politicieni bavarezi, doamna Stamm şi-a pus amprenta hotărâtor asupra politicii de la nivelul landului, fiind supranumită "mama Landtag-ului bavarez". Ceremonia de astăzi este cu atât mai relevantă cu cât se desfăşoară în contextul unei triple aniversări: Centenarul României moderne, Centenarul republicii bavareze (n.r. - Bavaria a devenit stat liber /Freistaat în 1918, după abdicarea regelui Ludwig al III-lea) şi Bicentenarul statului constituţional bavarez, de la adoptarea Constituţiei bavareze în 1818, ceea ce îmi oferă prilejul să amintesc că doamna Barbara Stamm este prima femeie preşedinte din istoria de 200 de ani a Parlamentului Bavariei. Activitatea politică impresionantă a doamnei Stamm s-a împletit constant şi armonios cu cea socială, înfăptuind însăşi esenţa activităţii politice, aceea de a fi în slujba cetăţeanului şi mai ales alături de cei vulnerabili. Dăruirea cu care s-a dedicat acţiunilor sociale în Germania şi peste hotare, perseverenţa, alături de consecvenţa cu care a respectat şi promovat principiile şi valorile creştin-sociale în acţiunile întreprinse în numeroasele calităţi oficiale deţinute, o califică fără îndoială drept sursă de inspiraţie pentru tinerele generaţii de politicieni şi nu numai", a mai spus preşedintele Klaus Iohannis în alocuţiunea sa.

La rândul său, președinta Parlamentului Landului Bavaria a arătat că România şi oamenii săi vor rămâne în sufletul său.

„Sunt profund impresionată şi doresc să mulţumesc din tot sufletul domnule preşedinte pentru această înaltă distincţie. În deceniile trecute am vizitat România de foarte multe ori (...) Ceea ce-mi amintesc foarte bine sunt imaginile, impresiile cu care plec din România, imagini frumoase, o ţară minunată, sunt amintiri emoţionante ale întâlnirilor cu oamenii, desigur şi unele experienţe apăsătoare mai ales in perioada imediat următoare prăbuşirii comunismului. În anii care au trecut am putut ca împreună să trecem prin momente mai bune şi mai puţin bune (...) Un înţelept indian spunea: "Bogaţi sunt cei care au prieteni adevăraţi". În acest sens, având în vedere minunata dumneavoastră ţară şi în mod special în legătură cu oamenii ţării dumneavoastră şi mulţumesc din tot sufletul pentru această minunată distincţie. (...) Sigur, aceasta te mobilizează să continui tot aşa. Noi ştim ce mari provocări avem în interiorul Europei şi dumneavoastră personal vă bucuraţi de o apreciere foarte bună la nivel european. Îmi doresc şi sper ca aceasta să vă uşureze acum munca dumneavoastră plină de responsabilitate în ţară ştiind că responsabilii europeni nu sunt doar alături de dumneavoastră, ci şi mândri şi recunoscători pentru că dumneavoastră sunteţi preşedintele statului român. Loialitatea se menţine, prietenia se menţine şi ne bucurăm pentru aceasta!", a subliniat Barbara Stamm

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer