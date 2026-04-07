Hegseth pare să fie acum ținta principală a democraților, după demiterea secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, și a procurorului general, Pam Bondi, notează Axios.

Deputata Yassamin Ansari (Partidul Democrat, Arizona) a transmis într-un comunicat că va depune săptămâna viitoare actele de punere sub acuzare împotriva lui Hegseth pentru „încălcarea repetată a jurământului de funcție și a obligațiilor sale față de Constituție”.

„Faptul că Hegseth a pus în pericol în mod imprudent viața militarilor americani și a comis în mod repetat crime de război ... constituie motive pentru punerea sub acuzare și destituirea din funcție”, a afirmat președinta grupului de deputați democrați nou-aleși din Camera Reprezentanților.

Ansari, de origine irano-americană, a cerut, de asemenea, Cabinetului să invoce al 25-lea amendament pentru a-l destitui pe Trump din funcție, din cauza „declarațiilor sale delirante” referitoare la război.

Ea a făcut referire la postarea lui de pe Truth Social din Duminica Paștelui, adresată liderilor iranieni: „Deschideți naibii strâmtoarea [Hormuz], ticăloșilor nebuni, sau veți trăi în Iad — AȘTEPTAȚI SĂ VEDEȚI! Slavă lui Allah. ”

„Al 25-lea amendament există dintr-un motiv; Cabinetul său ar trebui să-l folosească. Soarta trupelor americane, a poporului iranian și chiar fundamentul sistemului nostru global sunt în joc”, afirmă ea.

Având în vedere că republicanii dețin controlul asupra ambelor camere ale Congresului și că este necesară o majoritate de două treimi în Senat pentru a condamna un membru al executivului pentru o faptă pasibilă de punere sub acuzare, este foarte puțin probabil ca demersul lui Ansari de a-l pune sub acuzare să aibă succes.

De asemenea, nu există nicio șansă reală ca cei din Cabinetul lui Trump, format din loialiști, să invoce al 25-lea amendament.

Ansari nu este primul democrat care propune punerea sub acuzare a lui Hegseth. Shri Thanedar a introdus anul trecut articole de punere sub acuzare împotriva șefului Pentagonului, dar până acum nu s-a ajuns la un vot în acest sens.