Toate au accesorii care le fac puțin mai puternice decât niște unelte multimedia.
De exemplu, Lenovo Idea Pad Gen 2 vine cu tastatură și cu husă, dar și cu un pencil care te ajută să fii mai productiv.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
De această dată avem tablete. Sunt cinci modele, iar noile modele sunt mai puternice. Este foarte interesant acest mix, în care ele încep ușor, ușor să călătorească în zona laptopurilor.
Toate au accesorii care le fac puțin mai puternice decât niște unelte multimedia.
De exemplu, Lenovo Idea Pad Gen 2 vine cu tastatură și cu husă, dar și cu un pencil care te ajută să fii mai productiv.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.