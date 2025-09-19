Premierul francez a convocat discuții cu sindicatele, după violențele care au paralizat țara

19-09-2025 | 20:34
Premierul francez i-a invitat pe liderii sindicatelor la o rundă de discuții despre reducerea cheltuielilor publice, după ce ieri țara a fost blocată de proteste de stradă. Peste 300 de protestatari au fost arestați.

Mii de francezi, în stradă

În centrul Parisului, forțele de ordine au intervenit după ce unii protestatari au vandalizat clădiri și magazine. Zeci de indivizi mascați au aruncat cu petarde și proiectile improvizate. Scene similare au avut loc și pe străzile din Nantes și Lyon.

Transportul public și activitatea multor școli au fost grav perturbate. De asemenea, 98% dintre farmacii au fost închise, după ce farmaciștii s-au alăturat masiv mișcării de protest.

Autoritățile spun că la manifestații au participat în jur de 500.000 de francezi, însă organizatorii au anunțat cifre duble.

Sandra Simard
„M-am trezit intubată și legată”. Mărturia cumplită a victimei anestezistului care a otrăvit 30 de pacienți în Franța

