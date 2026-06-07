Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore.

Înainte să ajungă la client, un produs de câțiva lei, comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Am urmărit traseul unui transport de 100 de tone, adus la bordul unui Boeing 747 Cargo.

În fiecare zi pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, la noi ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo.

Corespondent Știrile ProTV: ”În spatele meu este un Boeing 747 Cargo, unul dintre cele mai mari avioane de marfă din lume. A aterizat în urmă cu doar câteva minute de la Urumqi, unul dintre cele mai importante centre logistice din vestul Chinei, iar descărcarea a început deja. În interior sunt transportate peste 100 de tone de marfă, de la colete comandate online și piese auto, până la echipamente industriale. Fiecare container descărcat aici intră într-un proces logistic complex, care presupune transfer, verificare, sortare și distribuție”.

Mărfurile sunt trimise în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia.

Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. Zborul dintre Urumqi și București durează aproximativ şase ore, iar Aeroportul din Bucureşti este prima poartă de intrare în Uniunea Europeană.

Cătălin Ilie - director firma de hendling aeroportul Otopeni: ”Acest zbor a adus în mod particular 103 tone, care înseamnă peste 6000 de colete, aici ne referim şi la marfa BtoB şi BtoC, pentru că nu vine doar marfa de comerţ, vine şi BtoC, către clienţi finali, 70% este marfa tranzit, care se îndreaptă către ţările limitrofe României, şi în principal avem undeva la un zbor pe zi, asta înseamnă 100 de tone zilnic”.

La fel de importantă este şi viteza de procesare. Spre deosebire de marile hub-uri cargo europene, unde volumele sunt mult mai mari, la Otopeni formalitățile vamale și operațiunile logistice se desfășoară rapid. În aproximativ cinci ore de la aterizare, marfa este deja încărcată în camioane și trimisă către destinațiile finale, în timp ce în Frankfurt sau Viena coletele stau mai bine de 24 de ore în aeroport.

De pe pistă, paleţii sunt încărcați în cărucioare, spre zona de tranzit, iar de acolo, în camioane şi transportați către terminalul cargo, unde mărfurile trec prin verificările vamale. Chiar în apropierea aeroportului a fost construit un terminal de 3500 de metri pătraţi.

Directorul Terminalului Cargo: ”Noi scanam toate cutiile pe care le avem aici, care confirmă sosirea efectivă, când e confirmată sosirea, se declanşează şi procedura de vămuire în sistemul vămii romane, care ne dă răspunsul, e liber de vama sau se doreşte o inspecţie ulterioară a produselor”.

Ca să gestioneze mai rapid miile de colete care trec zilnic prin terminal, operatorii folosesc un sistem simplu de identificare. Fiecare destinație are o culoare. Roșu pentru Republica Moldova, verde pentru Ucraina, albastru pentru Şerbia. În acest fel, marfa poate fi sortată și încărcată mai repede.

Avioanele zboară înapoi spre China fără încărcătură. Reprezentanţii terminalului cargo încearcă să încheie contracte cu autorităţile din China, astfel încât să putem exporta şi noi către Asia. În prezent transportam în China, doar pe apă, coniac şi vinuri româneşti, dar şi brânzeturi.