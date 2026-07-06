Interviul a stârnit critici din partea mai multor asociații pentru drepturile femeilor și a unor politicieni din opoziție, informează Reuters.

Albanese a fost întrebat de Nikki Osborne, gazda podcastului, care ar fi cele trei celebrități feminine australiene cu care s-ar căsători, ar ieși la întâlniri romantice sau ar face sex, prezentatoarea folosind pentru această din urmă opțiune un termen vulgar din argoul australian.

Premierul australian a răspuns după insistențele gazdei podcastului

Inițial, Albanese a refuzat să răspundă la întrebare, argumentând că este proaspăt căsătorit, dar Osborne a insistat, întrebându-l pe cine ar alege dacă mariajul lui s-ar destrăma, iar Albanese a răspuns: „Pe Kylie, evident”.

„V-ați căsători cu Kylie, ați face sex cu ea și ați ieși cu ea la întâlniri?”, a întrebat Osborne.

„Toate cele menționate”, a răspuns Albanese.

Comentariile au fost criticate de opoziție și de organizații pentru drepturile femeilor

Premierul australian a fost criticat de mai mulți politicieni din opoziție, printre care și senatoarea Sarah Henderson, care a spus că aceste comentarii sunt „nepoliticoase față de femei, jenante pentru australieni și discreditează funcția de prim-ministru”.

„Îmi prezint scuze categoric pentru aceste comentarii”, a spus Albanese, luni, într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al lui Kylie Minogue nu a dat curs imediat unei solicitări de informații din partea Reuters.

Australia este cunoscută pentru cultura sa informală, iar interviurile cu politicieni abordează frecvent teme precum cultura pop sau sport.