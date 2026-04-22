VIDEO. Imagini din Iran. Membri ai Gărzii Revoluționare, ”călare” pe o rachetă balistică, strigând mesaje anti SUA

Astfel, membri ai Gărzii Revoluționare, formațiune paramilitară iraniană, par să fi adus rachete balistice la manifestațiile din Teheran - notează Associated Press.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat iraniană au arătat bărbați care transportau puști de asalt de tip Kalașnikov pe o rachetă care semăna cu o rachetă balistică Qadr, în capitala Iranului, Teheran, pe o platformă de lansare mobilă.

Susținătorii au scandat sloganuri anti-SUA și anti-Israel.

Astfel de rachete Qadr pot lansa bombe individuale cunoscute sub numele de muniții cu dispersie, pe care Iranul le-a folosit pe scară largă atunci când a atacat Israelul în timpul războiului.