VIDEO. Imagini din Iran. Membri ai Gărzii Revoluționare, ”călare” pe o rachetă balistică, strigând mesaje anti SUA

Astfel, membri ai Gărzii Revoluționare, formațiune paramilitară iraniană, par să fi adus rachete balistice la manifestațiile din Teheran - notează Associated Press.
Imaginile difuzate de televiziunea de stat iraniană au arătat bărbați care transportau puști de asalt de tip Kalașnikov pe o rachetă care semăna cu o rachetă balistică Qadr, în capitala Iranului, Teheran, pe o platformă de lansare mobilă.
Susținătorii au scandat sloganuri anti-SUA și anti-Israel.
Astfel de rachete Qadr pot lansa bombe individuale cunoscute sub numele de muniții cu dispersie, pe care Iranul le-a folosit pe scară largă atunci când a atacat Israelul în timpul războiului.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că prelungește armistițiul cu Iranul la cererea Pakistanului, în așteptarea unei „propuneri unificate” din partea Teheranului.
Măsura de marți vine în contextul în care Casa Albă a suspendat vizita planificată a vicepreședintelui JD Vance în Pakistan pentru o a doua rundă de negocieri de armistițiu cu Iranul, care s-a opus continuării discuțiilor.
Trump a avertizat însă că armata SUA va continua blocada porturilor iraniene.
De la începutul războiului, luptele au provocat moartea a mii de oameni în Iran, Liban, Israel și statele din Golf.
