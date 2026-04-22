VIDEO. Imagini din Iran. Membri ai Gărzii Revoluționare, ”călare” pe o rachetă balistică, strigând mesaje anti SUA

Publicitate

Extremiștii iranieni s-au adunat marți noaptea în Teheran, pe fondul eșecului posibilelor negocieri de la Islamabad cu Statele Unite.

Cristian Matei

Astfel, membri ai Gărzii Revoluționare, formațiune paramilitară iraniană, par să fi adus rachete balistice la manifestațiile din Teheran - notează Associated Press.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat iraniană au arătat bărbați care transportau puști de asalt de tip Kalașnikov pe o rachetă care semăna cu o rachetă balistică Qadr, în capitala Iranului, Teheran, pe o platformă de lansare mobilă.

Susținătorii au scandat sloganuri anti-SUA și anti-Israel.

Astfel de rachete Qadr pot lansa bombe individuale cunoscute sub numele de muniții cu dispersie, pe care Iranul le-a folosit pe scară largă atunci când a atacat Israelul în timpul războiului.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că prelungește armistițiul cu Iranul la cererea Pakistanului, în așteptarea unei „propuneri unificate” din partea Teheranului.

Măsura de marți vine în contextul în care Casa Albă a suspendat vizita planificată a vicepreședintelui JD Vance în Pakistan pentru o a doua rundă de negocieri de armistițiu cu Iranul, care s-a opus continuării discuțiilor.

Trump a avertizat însă că armata SUA va continua blocada porturilor iraniene.

De la începutul războiului, luptele au provocat moartea a mii de oameni în Iran, Liban, Israel și statele din Golf.

Armistițiul SUA-Iran a fost extins, la ordinul lui Trump. Așteaptă o „propunere de pace unificată”

Sursa: Associated Press

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"
Stiri externe
A treia navă atacată de Iran într-o singură zi în strâmtoarea Ormuz. Două vase ar fi fost capturate

O a treia navă de marfă a fost atacată în timp ce încerca să tranziteze Strâmtoarea Hormuz, a declarat pentru BBC Verify, firma de informații maritime Vanguard. Două vase ar fi fost „capturate” și dirijate spre coastele iraniene, susține presa iraniană.
Stiri externe
Trump susține că Iranul se află „la un pas de colapsul financiar”. Apelul privind Strâmtoarea Ormuz

„Iranul se află la un pas de colapsul financiar”, afirmă Donald Trump, într-o nouă postare pe Truth Social.
Stiri externe
Armistițiul SUA-Iran a fost extins, la ordinul lui Trump. Așteaptă o „propunere de pace unificată”

Donald Trump a anunțat că extinde armistițiul care urma să expire miercuri. Președintele a transmis, printr-o postare pe propria rețea socială, că a decis să ofere Iranului mai mult timp pentru a prezenta o „propunere de pace unificată”.

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

