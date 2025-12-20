Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos

O turistă aflată în scaun cu rotile a ajuns sâmbătă pentru câteva minute în spaţiu la bordul unei rachete a multimiliardarului american Jeff Bezos, o premieră mondială, informează AFP.

Michaela Benthaus, o ingineră germană în domeniul aerospaţial, devenită paraplegică în urma unui accident, a zburat alături de alte cinci persoane, printre care antreprenori, în această aventură propusă de compania spaţială Blue Origin a fondatorului Amazon şi rezervată câtorva privilegiaţi.

We just completed our 37th flight of the New Shepard program. The crew onboard included: Michaela (Michi) Benthaus, Joey Hyde, Hans Koenigsmann, Neal Milch, Adonis Pouroulis, and Jason Stansell. New Shepard has flown 92 humans (86 individuals) to space. Read more:… pic.twitter.com/QZm7gN8aFK — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

"După accidentul meu, am realizat cu adevărat cât de inaccesibilă este încă lumea noastră" pentru persoanele cu dizabilităţi, a declarat ea într-un videoclip publicat de companie. "Dacă vrem să fim o societate incluzivă, trebuie să fim în toate domeniile, nu doar acolo unde ne convine", a adăugat ea.

Experiența unică a durat 10 minute

Decolarea a avut loc în vestul Texasului, puţin după ora locală 08:15 (14:15 GMT). Racheta mică, complet automatizată, a decolat vertical, iar capsula în care se aflau turiştii s-a desprins apoi în zbor, înainte de a coborî lin în deşertul texan, frânată de paraşute.

În această experienţă de circa 10 minute în total, cei şase pasageri au depăşit linia Kármán, care, potrivit unei convenţii internaţionale, marchează la 100 de kilometri altitudine limita spaţiului.

Noul administrator al NASA, Jared Isaacman, a salutat această premieră şi a felicitat-o pe Benthaus pentru perseverenţă: "tocmai aţi inspirat milioane de oameni", a scris el pe X.

Prețul unei călătorii în spațiu nu e public

Blue Origin oferă de câţiva ani aceste zboruri de turism spaţial, al căror preţ nu este făcut public, graţie rachetei sale New Shepard.

Compania a transportat deja peste 80 de persoane, inclusiv celebrităţi precum cântăreaţa Katy Perry sau William Shatner, actorul care l-a interpretat pe legendarul căpitan Kirk în serialul "Star Trek".

Invitaţii de marcă sunt meniţi să menţină interesul publicului pentru aceste zboruri, pe fondul concurenţei dintre mai multe companii private.

Principalul rival al lui Jeff Bezos în acest domeniu este Virgin Galactic, care propune o experienţă similară de zbor suborbital.

Însă Blue Origin are şi ambiţia de a merge mai departe şi vrea să se poziţioneze pe piaţa zborurilor pe orbită, pentru a concura SpaceX a lui Elon Musk.

Compania a reuşit astfel, anul acesta să efectueze două zboruri fără echipaj pe orbită cu racheta sa New Glenn, mult mai puternică decât New Shepard.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













