Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos

Stiri externe
20-12-2025 | 18:06
tanara scaun spatiu
Getty

O turistă aflată în scaun cu rotile a ajuns sâmbătă pentru câteva minute în spaţiu la bordul unei rachete a multimiliardarului american Jeff Bezos, o premieră mondială, informează AFP.

 

autor
Aura Trif

Michaela Benthaus, o ingineră germană în domeniul aerospaţial, devenită paraplegică în urma unui accident, a zburat alături de alte cinci persoane, printre care antreprenori, în această aventură propusă de compania spaţială Blue Origin a fondatorului Amazon şi rezervată câtorva privilegiaţi.

 "După accidentul meu, am realizat cu adevărat cât de inaccesibilă este încă lumea noastră" pentru persoanele cu dizabilităţi, a declarat ea într-un videoclip publicat de companie. "Dacă vrem să fim o societate incluzivă, trebuie să fim în toate domeniile, nu doar acolo unde ne convine", a adăugat ea.

Experiența unică a durat 10 minute

Decolarea a avut loc în vestul Texasului, puţin după ora locală 08:15 (14:15 GMT). Racheta mică, complet automatizată, a decolat vertical, iar capsula în care se aflau turiştii s-a desprins apoi în zbor, înainte de a coborî lin în deşertul texan, frânată de paraşute.

În această experienţă de circa 10 minute în total, cei şase pasageri au depăşit linia Kármán, care, potrivit unei convenţii internaţionale, marchează la 100 de kilometri altitudine limita spaţiului.

Citește și
decor de craciun
Decor de Crăciun în 2025: Idei simple pentru a-ți transforma casa într-un spațiu de poveste

Noul administrator al NASA, Jared Isaacman, a salutat această premieră şi a felicitat-o pe Benthaus pentru perseverenţă: "tocmai aţi inspirat milioane de oameni", a scris el pe X.

Prețul unei călătorii în spațiu nu e public

Blue Origin oferă de câţiva ani aceste zboruri de turism spaţial, al căror preţ nu este făcut public, graţie rachetei sale New Shepard.

Compania a transportat deja peste 80 de persoane, inclusiv celebrităţi precum cântăreaţa Katy Perry sau William Shatner, actorul care l-a interpretat pe legendarul căpitan Kirk în serialul "Star Trek".

Invitaţii de marcă sunt meniţi să menţină interesul publicului pentru aceste zboruri, pe fondul concurenţei dintre mai multe companii private.

Principalul rival al lui Jeff Bezos în acest domeniu este Virgin Galactic, care propune o experienţă similară de zbor suborbital.

Însă Blue Origin are şi ambiţia de a merge mai departe şi vrea să se poziţioneze pe piaţa zborurilor pe orbită, pentru a concura SpaceX a lui Elon Musk.

Compania a reuşit astfel, anul acesta să efectueze două zboruri fără echipaj pe orbită cu racheta sa New Glenn, mult mai puternică decât New Shepard.

Poliţiştii din Bacău au ţinut locul lui Moş Crăciun. Au dus daruri unui sportiv care provine dintr-o familie modestă

Sursa: Agerpres

Etichete: spatiu, blue origin,

Dată publicare: 20-12-2025 18:06

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Parcul cumpărat cu 50 de milioane de euro de PMB și lăsat în paragină, de șapte ani
Stiri actuale
Parcul cumpărat cu 50 de milioane de euro de PMB și lăsat în paragină, de șapte ani

Cumpărat cu aproape 50 de milioane de euro din bani publici, Parcul Verdi a rămas, la şapte ani de la achiziţie, un spaţiu verde neamenajat, cu infrastructură minimă şi fără un proiect clar de dezvoltare din partea Primăriei Capitalei.

Decor de Crăciun în 2025: Idei simple pentru a-ți transforma casa într-un spațiu de poveste
Stiri Diverse
Decor de Crăciun în 2025: Idei simple pentru a-ți transforma casa într-un spațiu de poveste

Nu ai nevoie de un buget uriaș ca să aduci magia sărbătorilor la tine acasă, ci doar de puțină inspirație. Pentru un decor de Crăciun în 2025 urmează câteva idei simple pentru a-ți transforma casa într-un spațiu de poveste

China a trimis în spațiu o rachetă cu sateliți la bord, pentru internet. În premieră, a folosit kerosen pe bază de cărbune
Stiri Stiinta
China a trimis în spațiu o rachetă cu sateliți la bord, pentru internet. În premieră, a folosit kerosen pe bază de cărbune

China a lansat sâmbătă o rachetă purtătoare Long March-8A, din provincia insulară sudică Hainan, trimiţând în spaţiu un grup de sateliţi pentru internet, a anunțat agenţia chineză de presă Xinhua.

Recomandări
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
Stiri actuale
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

 

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28