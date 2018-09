Poveștile românilor din Marea Britanie, în cuvinte și lacrimi: “Ne urăsc!” Și totuși: “Dacă plecăm, ce face Anglia fără noi?"

Mulți dintre ei ocupă joburi vitale pentru bunul mers al societății engleze, cum ar fi lucrători în supermarketuri, îngrijitori în căminele de bătrâni sau lucrători în hoteluri, dar în ultima perioadă există teama că izolarea socială și economică a lucrătorilor necalificați se va dovedi periculoasă pentru cei care vor alege să rămână în Marea Britanie după Brexit.

“Majoritatea cetățenilor UE nu sunt bine informați despre Brexit și despre condițiile în care pot rămâne, iar românii nu fac excepție. Bariera lingvistică, faptul că nu urmăresc mass-media, toate acestea îi fac vulnerabili”, spune Florina Tudose, româncă ce lucrează la Centrul de Resurse pentru Europa de Est și care a ridicat de multe ori această problemă la Ministerul de Interne britanic.

"Din cercetările noastre de pe teren și a comunității românești din Marea Britanie, am observat că mulți români cred că, după Brexit, vor putea rămâne aici automat și atât timp cât plătesc impozite și respectă legea, totul este în regulă”, spune ea.

“Was she surprised by the vote to leave the EU?

“No,” she says, “because you can see it on people’s faces. They hate us. ” https://t.co/00f5r2x1D3