Copilul a fost observat din elicopterul care survola zona și recuperat în scurt timp. Imaginea copilului nemișcat, care se întrezarea printre ramurile copacilor, a înfiorat în țară intreagă. l-a zărit pilotul elicopterului care are și el doi copii.

Miracolul s-a întâmplat - după două nopți reci, petrecute în pădure, Alexandru era în viață. Salvatorii au ajuns imediat lânga el și l-au protejat de frig.

Băiețelul a fost scos la marginea pădurii și preluat de un elicopter. Câteva secunde mai târziu, ateriza pe o pajiște, lângă Sebeșul de Sus.

Până și pompierii și-au șters lacrimile pe furiș, în fața unei asemenea scene. Ajunși la ambulanță, părinții au putut să-și strângă în brațe copilul.

Emoționat și epuizat după 42 de ore de căutări, tatăl a vrut să mulțumească sutelor de oameni care i-au sărit în ajutor.

Toma Zerestrea, tatăl copilului găsit: „Faptele dumneavoastră sunt mărețe. A fost timpul foarte lung, stresul foarte mare și vreau să vă mulțumesc mult mult de tot. Vă iubesc pe toți. Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine”.

Reporter: Ce a spus când v-a văzut?

Toma Zerestrea, tatăl copilului găsit: „Că ne iubește și pe mine și pe mami.”

De când a dispărut, băiețelul a parcurs mai bine de doi kilometri prin pădure. A rezistat nemâncat, cu haine subțiri, în ploaie și a urcat pante abrupte, printre copaci și tufe. Salvatorii se temeau că nu-l vor mai găsi în viață.

Mihai Soare, operator Căutare-Salvare din cadrul Unității Speciale de Aviație București: „A fost un moment emoționant, nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. I-am văzut într-un luminiș, stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui”.

Dan Popescu, șeful salvamont Sibiu: „A încercat să comunice puțin, a întrebat într-adevăr de mama, după care l-am momit, să zic așa, cu puțină ciocolată și s-a înveselit mult mai repede".

Pompier: „O minune, da, după atâtea ore. Vă dați seama, foarte greu. Poate și noi, ca adulți, eram mai... mai rău, mai speriați."

Copilașul se afla acum la spitalul de pediatrie, unde va fi evaluat și îngrijit, pentru a-și recăpăta puterile.