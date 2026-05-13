El a explicat că emoţia a fost maximă, mai ales că mulţi dintre participanţii la operaţiunile de căutare sunt, la rândul lor, părinţi.

DSU a transmis, miercuri după-amiază, detalii suplimentare despre operaţiunea de salvare a copilului de cinci ani dispărut din judeţul Sibiu.

"Zecile de ore de căutări neîncetate s-au transformat astăzi în bucuria salvării. Echipajul de pe elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, a localizat exact copilul, care se afla în inima pădurii. Imediat după identificare, forţele terestre au fost ghidate către locaţia indicată. Echipajele Salvamont au preluat minorul - găsit conştient şi stabil - şi l-au predat echipajului de la bordul elicopterului pentru o evacuare rapidă", a transmis DSU, într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii DSU au precizat că misiunea aeriană a continuat până la punctul de întâlnire cu echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (SMURD), unde micuţul a fost preluat pentru evaluare medicală.

"Dincolo de proceduri, rămâne emoţia salvatorilor. Plutonierul major Mihail Soare este operator căutare-salvare, evacuare şi a fost parte din echipajul de la bord, declarând că: «Este un moment emoţionant. Nu am crezut că o să trăiesc vreodată aşa ceva. Am şi eu doi copii. Emoţia a fost maximă»", se mai arată în postare.

Băiatul de cinci ani din judeţul Sibiu, căutat încă de luni după ce a plecat de lângă tatăl său, a fost găsit în viaţă, miercuri, într-o zonă de pădure.

El a fost reperat cu ajutorul camerei cu termoviziune din elicopterul IGAv.

Copilul a fost preluat de salvamontişti şi ulterior de elicopter pentru a fi transportat până în locul unde se afla echipajul SMURD TIM.

El a fost evaluat medical, conştient şi cooperant, neavând răni vizibile.

Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie, împreună cu mama sa.