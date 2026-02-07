Incidentul a avut loc în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Compania de stat FS a exclus o defecțiune tehnică, indicând deteriorarea intenționată a cablurilor pe tronsonul dintre Bologna, Milano și Veneția. Milano este oraș-gazdă al competiției, alături de Cortina d'Ampezzo, accesibilă din Veneția pe calea ferată.

Incidentul readuce în atenție atacurile asupra rețelei TGV din Franța în vara lui 2024, când sabotorii au lovit înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, provocând haos în transporturi.