Cheltuielile Poloniei pentru apărare prin achiziții de la companii interne, inclusiv asocieri în participațiune cu alte firme din Europa Centrală, au crescut de aproape patru ori din 2022, ajungând la 30,4 miliarde de zloți (8,15 miliarde de dolari) anul trecut, conform datelor Agenției pentru Armament analizate de Reuters, scrie Agerpres.

În timp ce conflictul din Ucraina a determinat cheltuieli mai mari pentru apărare în întreaga Europă, în Polonia acest lucru este o prioritate maximă, deoarece țara are o graniță comună cu Ucraina și consideră Rusia o amenințare existențială, spun oficialii.

„Construim cea mai mare armată terestră din Europa”, a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al activelor de stat, Konrad Golota.

„Faptul că ceva este folosit de armata noastră și că este fabricat în Polonia devine din ce în ce mai important”, a adăugat el.

Firmele poloneze de apărare legate de stat și-au intensificat din nou cheltuielile de capital în ultimul an, iar peste zece oficiali guvernamentali, companii și experți au declarat pentru Reuters că noua inițiativă a Varșoviei reflectă o schimbare care creează oportunități pentru firmele de apărare din regiune.

Anul acesta, se așteaptă ca Polonia să folosească aproximativ 53 de miliarde de euro (61,45 miliarde de dolari) pentru cheltuieli de bază în domeniul apărării, a patra cea mai mare sumă din UE, după Franța, Italia și Germania, conform datelor NATO, în creștere de la 44 de miliarde de euro în 2025 și echivalentul a aproximativ 4,7% din produsul intern brut.

Deși sistemele costisitoare, cum ar fi bateriile de rachete Patriot fabricate în SUA, tancurile Abrams și avioanele de vânătoare F-35, rămân importante, oficialii polonezi spun că extinderea producției interne și regionale de drone, muniții și alte echipamente utilizate frecvent a devenit o prioritate.

Schimbare regională

Strategia Poloniei reflectă o regândire mai amplă în întreaga Europă, pe măsură ce guvernele încearcă să relanseze capacitatea industrială de apărare după ce războiul din Ucraina a scos la iveală cât de repede pot epuiza conflictele moderne stocurile de muniții.

„Aceasta nu este doar o investiție pentru a ne asigura că avem o industrie de apărare extrem de dezvoltată, care servește drept forță motrice pentru economia poloneză, ci o chestiune de independență a lanțului de aprovizionare”, a declarat ministrul apărării și viceprim-ministru Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

„Asigură aprovizionare independentă către linia frontului, în cazul în care este nevoie”, a adăugat el.

Până de curând, firmele de apărare din țări precum Republica Cehă, Slovacia și Ungaria aveau o prezență mai limitată în Polonia, care se baza în mare măsură pe producători de stat, cum ar fi PGZ, și furnizori din SUA.

Acum, aceste companii văd o deschidere.

Compania cehă CSG, un important furnizor de muniție pentru Ucraina, a semnat în ultimele luni o serie de acorduri pentru extinderea producției în Polonia.

Acestea includ un transfer al tehnologiei de producție de propulsoare către filiala PGZ MESKO și un acord cu PGZ pentru extinderea producției de drone, rachete, muniție și vehicule blindate.

Unitatea poloneză a CSG a achiziționat, de asemenea, producătorul de componente de apărare Domar MS.

În august, CSG a semnat un acord în valoare de peste 100 de milioane de euro cu unitatea PGZ Dezamet pentru furnizarea de componente pentru muniție de artilerie de calibrul 155 mm și un contract separat de 150 de milioane de euro cu Huta Stalowa Wola pentru echipamente pentru vehicule de luptă.

„Europa Centrală trece printr-o schimbare mai amplă în modul în care se construiește capacitatea industrială de apărare”, a declarat pentru Reuters directorul executiv al CSG Polska, Wojciech Grzonka.

„Polonia este o piață strategică pentru CSG și una dintre direcțiile cheie pentru dezvoltarea pe termen lung și extinderea capacităților noastre de producție”, a spus el.

Pionier al near-shoringului

Alte grupuri de apărare răspund la eforturile Varșoviei.

Producătorul polonez de arme Grupa Niewiadow, o unitate Niewiadow PGM, inițiază producția de muniție de calibrul 155 mm cu KNDS Ammo France, producția fiind așteptată să ajungă la 180.000 de cartușe anual începând cu 2027.

PGZ a anunțat în martie că va colabora cu Frankenburg Technologies din Estonia pentru a fabrica „sisteme de apărare aeriană cu rază ultrascurtă de acțiune” în Polonia.

Zdenek Rod, expert în apărare la Universitatea CEVRO din Praga, a declarat că Polonia se impune ca un pionier în eforturile privind producția militară de tip „near-shore” (strategie de mutare a proceselor de afaceri sau a producției într-o țară învecinată sau apropiată geografic - n.r.) în Europa.

„Ani de zile, aprovizionarea din Statele Unite a fost o prioritate pentru a asigura interoperabilitatea NATO”, a spus Rod. „Acum, Polonia încearcă, de asemenea, să asigure rezistența împotriva perturbărilor globale, orientându-se mai mult către furnizori regionali și europeni”, a adăugat el.

Oficialii polonezi au declarat, de asemenea, pentru Reuters că discută despre extinderea cooperării industriale cu țări precum Slovacia și Ungaria.

Compania germană Rheinmetall a declarat că cererea tot mai mare din partea Poloniei este unul dintre motivele pentru care își stabilește capacitatea de producție acolo și dezvoltă un centru regional de întreținere și reparații pentru sistemele de luptă terestre.

„Cererea generată de programul de modernizare a apărării din Polonia justifică înființarea de unități de producție la scară largă acolo, care pot fi integrate în lanțurile de aprovizionare europene și pot contribui la surplus și reziliență în sistemul industrial de apărare european”, a precizat Rheinmetall.

Forțele Armate Poloneze au depășit 220.000 de angajați în acest an, unul dintre cele mai mari din Europa, iar Polonia, împreună cu Estonia, este unul dintre puținii membri NATO care sunt aproape de angajamentul lor față de Alianță de a cheltui 5% din PIB pentru apărare până în 2035. Într-un alt semn al ambițiilor sale în industria de apărare, Varșovia s-a oferit luna trecută să producă în comun rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot cu Ucraina și Statele Unite.

„Dacă vrei să vinzi în Polonia, trebuie să investești în Polonia, trebuie să transferi tehnologie, trebuie să lucrezi la proiecte comune cu noi”, a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al activelor statului, Konrad Golota.

„Cu cât avem mai multe fabrici și know-how de partea noastră, cu atât apărarea noastră este mai bună”, a adăugat el.