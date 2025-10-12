Polonia încearcă să restabilească statul de drept în fața unui președinte ostil

Stiri externe
12-10-2025 | 11:10
karol nawrocki
Guvernul centrist al Poloniei depune eforturi pentru a restabili statul de drept, subminat de fosta administrație populistă – însă divizarea profundă a scenei politice face ca șansele de reușită să fie reduse.

autor
Vlad Dobrea

Ministerul Justiției a prezentat joi un plan menit să îndeplinească una dintre promisiunile-cheie ale coaliției conduse de premierul Donald Tusk, aflată la putere din sfârșitul anului 2023, scrie Politico.

Problema centrală este găsirea unei soluții pentru miile de judecători numiți sub guvernarea partidului conservator Lege și Justiție (PiS), într-un proces considerat de instanțele poloneze și europene ca fiind viciat și care a subminat independența justiției.

„Suntem pe cale să decidem ce să facem cu așa-numiții neo-judecători și cum să gestionăm cazurile acestora, astfel încât procedurile judiciare să se desfășoare mai rapid fără a declanșa procese la Curțile Europene – în special la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – care sfârșesc prin a costa guvernul polonez despăgubiri”, a declarat ministrul Justiției, Waldemar Żurek, într-un interviu pentru Politico, adăugând că procesul de numire din perioada PiS a „infectat” sistemul judiciar.

Restabilirea statului de drept este sarcina principală a lui Żurek, fost judecător adus de Tusk în această vară pentru a inversa reformele judiciare impuse de PiS și pentru a trage la răspundere oficialii implicați.

Sub conducerea PiS (2015–2023), relațiile dintre Varșovia și Bruxelles s-au deteriorat semnificativ din cauza preocupărilor tot mai mari privind erodarea statului de drept și a normelor democratice europene. Ca reacție, Comisia Europeană a înghețat miliarde de euro din fondurile europene destinate Poloniei, iar Curtea de Justiție a Uniunii Europene a impus amenzi uriașe.

La doar câteva săptămâni după preluarea puterii, Tusk a reușit să obțină deblocarea a 137 de miliarde de euro de la Comisia Europeană, promițând că va readuce sistemul de justiție al Poloniei în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

Totuși, progresul a fost blocat din cauza acțiunii lente a guvernului și a opoziției ferme din partea președintelui pro-PiS Andrzej Duda, care a anunțat că va respinge prin veto orice lege menită să anuleze reformele judiciare din perioada PiS.

Noul președinte ales, Karol Nawrocki, de asemenea apropiat de PiS, a promis și el că va rezista oricăror modificări aduse sistemului creat de fostul guvern.

Într-o vizită în Estonia, vineri, Nawrocki a declarat că va analiza propunerea lui Żurek, dar a adăugat că acțiunile recente ale ministrului „nu inspiră optimism”, acuzându-l că „încalcă brutal legea și constituția”.

Sursa: Politico

