"Această vizită în portul (din Gibraltar) demonstrează capacitatea, flexibilitatea şi angajamentul continuu ale SUA faţă de aliaţii săi din NATO", notează Flota a VI-a a US Navy.

Deocamdată nu se ştie dacă escala submarinului american în teritoriul britanic de peste mări are vreo legătură cu răspunsul Iranului la propunerea SUA privind încheierea războiului în Orientul Mijlociu, respins în weekend de către preşedintele Donald Trump, ceea ce marchează o nouă escaladare a situaţiei din Orientul Mijlociu.

Pentagonul nu a dezvăluit numele acestui submarin cu propulsie nucleară, dotat cu rachete balistice, din clasa Ohio.

"Submarinele cu rachete balistice din clasa Ohio sunt platforme de lansare nedetectabile, oferind Statelor Unite cea mai sustenabilă componentă a triadei nucleare", a declarat Flota a VI-a.

Potrivit media americane, acest tip de submarine reprezintă una dintre cele mai secrete echipamente ale armatei americane. Amplasamentele exacte ale submarinelor echipate cu focoase nucleare sunt strict secrere, notează publicaţia The Hill.

Submarinele din clasa Ohio sunt în general echipate cu rachete Trident II (D5), capabile să transporte mai multe focoase nucleare. Pe moment nu se ştie dacă submarinul care a ieşit la suprafaţă în Gibraltar este echipat cu arme nucleare, US Navy menţionând doar "rachete balistice" la bordul său.