Acuzațiile iminente de delapidare aduse ambasadoarei Ucrainei în SUA, Olga Stefanișîna, par să fi grăbit decizia de a remania guvernul la doar un an de la ultima reorganizare, relatează POLITICO, potrivit News.ro.

„Stefanișîna trebuie să se întoarcă în Ucraina, iar noi avem nevoie de un ambasador puternic în America; de aceea au început schimbările acum”, a declarat pentru POLITICO un oficial ucrainean de rang înalt, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni politice sensibile.

„Olga trebuie să facă față acuzațiilor autorităților anticorupție, chiar dacă acestea nu sunt pe deplin juste la adresa ei, iar cazul, în ansamblu, este absurd”, a adăugat oficialul, care are cunoștințe directe despre aceste măsuri.

Stefanișîna nu a fost încă pusă oficial sub acuzare.

Ambasadoarea a fost implicată în mai multe anchete de corupție inițiate în 2019 și 2025 de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și de Parchetul Special Anticorupție.

Anchetele vizează un caz de delapidare vechi de zece ani, în valoare de 2,5 milioane de hrivne (49.000 de euro), la Ministerul Justiției, achiziționarea ilegală de bunuri ale statului ucrainean de către fostul soț al Olgăi Stefanișîna, precum și un apartament luxos din centrul Kievului, înregistrat pe numele părinților ei, pe care Stefanișîna nu l-a declarat până când jurnaliștii nu l-au descoperit. Ambasadoarea a negat orice faptă ilegală.

Stefanișîna respinge legătura cu ancheta

Stefanișîna, care și-a început mandatul la Ambasada Ucrainei din Washington în septembrie anul trecut, nu și-a depus oficial demisia și a afirmat că plecarea sa iminentă nu are nicio legătură cu ancheta Biroului.

„Contribui pe cât posibil la stabilirea adevărului și nu am nicio rezervă față de activitățile Biroului Național Anticorupție în ceea ce privește investigarea oricăror informații care au ajuns în posesia acestuia”, a declarat Stefanișîna luni pentru POLITICO, adăugând că va oferi mai multe detalii în zilele următoare.

Biroul Anticorupție a refuzat să comenteze, având în vedere ancheta în curs.

Prim-ministrul demisionar Iulia Svîrîdenko ar urma să îi succeadă Olgăi Stefanișîna în funcție, a dezvăluit deputatul ucrainean Iaroslav Jelezniak într-un videoblog referitor la ultima remaniere a lui Zelenski.

În 2025, Svîrîdenko a contribuit la transformarea unui acord cu SUA privind mineralele critice, care inițial era defavorabil Ucrainei, într-un acord benefic pentru ambele părți. De asemenea, ea are relații bune cu actuala administrație americană, a afirmat Jelezniak, un critic proeminent al lui Zelenski.

Svîrîdenko nu a confirmat că ar fi în curs discuții privind un nou post, dar a declarat că este „gata să continue să servească Ucraina pentru a îndeplini sarcini menite să consolideze pozițiile Ucrainei, să-i protejeze interesele naționale și să aducă o pace justă”.

Remanierea era pregătită de luni de zile

Viitoarea remaniere guvernamentală se afla în pregătire de luni de zile, potrivit oficialului ucrainean, iar ancheta de corupție împotriva lui Stefanișîna nu a făcut decât să ofere un impuls pentru a o accelera.

„Încă ne lipsesc doi miniștri – la Justiție și Digitalizare. De asemenea, intenționăm de mult timp să îi înlocuim pe miniștrii Educației, Infrastructurii și Afacerilor Veteranilor”, a declarat oficialul ucrainean pentru POLITICO.

Sunt așteptate schimbări și în cadrul departamentelor de politică externă și de aplicare a legii, în timp ce nu este clar dacă ministrul apărării, Mîhailo Fedorov, își va păstra funcția.

„Cea mai rapidă cale către o remaniere este inițierea demisiei prim-ministrului, deoarece aceasta înseamnă demisia automată a întregului cabinet. Asta înseamnă mai puține runde de vot (în parlament). Iar președintele va decide asupra noilor miniștri împreună cu noul prim-ministru și parlamentarii”, a explicat oficialul ucrainean.

Deputații ucraineni își exprimă de ceva timp nemulțumirea față de guvernul condus de Svîrîdenko, potrivit lui Jelezniak.

Cine ar putea deveni noul premier

Serhii Korețki, directorul general al companiilor energetice de stat Naftogaz și Ukrnafta, a fost văzut alături de Zelenski la summitul NATO din 7-8 iulie, de la Ankara, și se zvonește că ar fi în cursă pentru a o înlocui pe Svîrîdenko în funcția de prim-ministru, au declarat pentru POLITICO Jelezniak și oficialul ucrainean.

Zelenski nu a făcut comentarii cu privire la persoana care va fi numită prim-ministru.

„Ucraina se confruntă cu provocări legate de pregătirile pentru iarnă, atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii de gaze și gestionarea regiunilor de pe linia frontului… de aceea, Korețki va deveni, cel mai probabil, noul prim-ministru”, a conchis oficialul ucrainean.