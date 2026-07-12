El a declarat că i-a oferit prim-ministrului Iulia Svîrîdenko, numită în funcţie vara trecută, un nou rol pentru a o pune în „relaţie cu un partener-cheie”, fără a oferi mai multe detalii.

„Ucraina îşi schimbă strategia politică”, a declarat Zelenski într-un mesaj pe X, adăugând că „aceste schimbări necesită o reînnoire” a guvernului, dar nu a oferit detalii suplimentare.

„Îi sunt recunoscător luliei pentru activitatea sa transparentă, consecventă şi eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, şi i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou şi important al relaţiilor cu un partener-cheie”, a declarat Zelenski pe X.

„Mă aştept ca, împreună cu deputaţii, să efectuăm schimbările corespunzătoare în cadrul Guvernului Ucrainei”, a adăugat el.

„Pentru fiecare direcţie prioritară de politică externă, va fi desemnată o persoană specifică, cu experienţă semnificativă, capabilă să pună în aplicare ceea ce convenim la nivel de conducere”, a precizat Zelenski.

„În Ucraina vor avea loc schimbări de personal pentru a asigura punerea în aplicare a strategiei politice actualizate”, a adăugat preşedintele.

Svîrîdenko fusese numită premier în iulie 2025.

Zelenski nu a precizat noua funcţie a lui Svîrîdenko sau numele succesorului acesteia, dar a adăugat că vor avea loc schimbări şi în rândul şefilor agenţiilor de aplicare a legii.

Deputatul din opoziţie Iaroslav Jelezniak afirmase că Svîrîdenko va prelua probabil funcţia de ambasador în Statele Unite.

„Asta înseamnă că va părăsi funcţia de prim-ministru şi că întregul guvern va fi remaniat”, a declarat Jelezniak pe Telegram.

Conform legislaţiei ucrainene, demisia prim-ministrului trebuie aprobată de parlament şi implică demisia întregului guvern, precizează Reuters.

Deputaţii afirmă că printre posibilii succesori se numără predecesorul lui Svîrîdenko - actualul ministru al energiei Denîs Şmîal -, ministrul apărării Mîkhailo Fedorov şi Serhii Koreţki, şeful companiei energetice de stat Naftogaz.