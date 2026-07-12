Printre dircțiile pe care le va avea noua politică internă și externă a Ucrainei se numără: o nouă bază pentru relaţiile cu Ungaria şi Polonia, cele două ţări vecine cu care Kievul a avut tensiuni, proiectul european de apărare antirachetă şi un acord cu SUA pentru producţia de rachete Patriot, notează News.ro.

„Ucraina îşi schimbă strategia politică. Pentru fiecare direcţie prioritară de politică externă va fi responsabilă o persoană concretă, cu experienţă semnificativă, capabilă să pună în aplicare ceea ce convenim la nivelul liderilor şi ceea ce aşteaptă poporul ucrainean”, a scris Zelenski pe X.

El a enumerat apoi cele mai importante dintre aceste direcţii, punând pe primul plan relaţia cu SUA şi recent anunţata (de către Donald Trump) acordare de licenţă pentru producţia de rachete Patriot: „Statele Unite şi acordurile noastre privind licenţele de producţie a sistemelor Patriot, precum şi alte forme de cooperare bilaterală în domeniul securităţii, care trebuie să se traducă în beneficii concrete pentru ţările noastre şi pentru companiile ucrainene şi americane”, a precizat preşedintele ucrainean.

Apoi el a menţionat „proiectul european antibalistic, care ar putea deveni unul dintre cei mai importanţi paşi către consolidarea Europei în acest deceniu”.

De asemenea, Zelenski spune că o altă direcţie trebuie să fie Uniunea Europeană, recunoscând că este nevoie de „progrese clare în direcţia aderării Ucrainei şi de legături mai strânse în toate domeniile - economic, politic şi cultural”.

Pe locul al patrulea Zelenski pune ţările vecine cu Ucraina, „ale căror relaţii necesită o nouă bază, în special Polonia şi Ungaria”, spune şeful statului ucrainean, în condiţiile în care relaţiile au fost tensionate cu Budapesta în timpul guvernării lui Viktor Orban, iar relaţiile cu Varşovia s-au tensionat de curând din cauza unor diferende care ţin de istoria celui de-al Doilea Război Mondial.

Orientul Mijlociu şi regiunea Golfului sunt enumerate de Zelenski ca „una dintre cele mai promiţătoare zone globale pentru cooperarea în domeniul securităţii şi al economiei”. După declanşarea războiului SUA-Israel cu Iranul, Zelenski a fost în această regiune şi a încheiat mai multe acorduri care să pună în practică experienţa Ucrainei în domeniul dronelor.

O altă direcţie indicată de Zelenski este China, precum şi „organizaţiile internaţionale cheie care influenţează deciziile globale şi pot face mai mult pentru a contribui la încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

Zelenski vrea o reformă a efortului de război

Zelenski mai spune că şi activitatea internă a Ucrainei necesită o reformare şi menţionează „noi provocări şi noi sarcini”.

„Toate eforturile din regiunile ucrainene aflate pe linia frontului şi la graniţă, care sunt supuse zilnic atacurilor ruseşti, trebuie consolidate în mod semnificativ. Mă aştept la o creştere a livrărilor de arme de care are nevoie armata noastră, inclusiv a tuturor tipurilor de drone”, arată el.

Pregătirea pentru iarnă este o prioritate extrem de importantă, iar Ucraina trebuie să fie pregătită pentru orice ameninţare care ar putea apărea, subliniază şeful statului ucrainean, în condiţiile în care Ucraina a suferit atacuri repetate din partea Rusiei asupra infrastructurii, în special energetice.

Transformarea întreprinderilor de stat, de care depinde în mare măsură rezilienţa Ucrainei, trebuie accelerată, mai spune Zelenski.De asemenea, acordurile Ucrainei cu partenerii săi pentru redresarea economică necesită o atenţie separată şi concentrată.

În consecinţă, vor avea loc schimbări de personal în Ucraina pentru a asigura punerea în aplicare a „strategiei politice actualizate”, arată Zelenski în finalul postării lui înainte de a anunţa „reînnoierea cabinetului” şi încheierea activităţii ca prim-ministru a Iuliei Svîrîdenko.

„Vor avea loc, de asemenea, schimbări în rândul şefilor agenţiilor de aplicare a legii”, încheie Zelenski fără a da alte detalii.