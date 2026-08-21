Vântul a suflat cu până la 150 de km pe oră. A smuls copaci din rădăcină și a distrus o parte din acoperișul unei biserici.

Bucăți de arbori au ajuns pe șosele și pe șinele de tren, ceea ce a dus la paralizarea traficului. A și plouat torențial, iar în unele zone a căzut grindină.

Furtuna a domolit brutal un nou episod canicular. Noaptea trecută, la Valencia, termometrele au indicat 30,9 grade Celsius.

A fost cea mai ridicată temperatură nocturnă înregistrată în această provincie din istoria măsurătorilor.

Furtuna a răcorit toată regiunea, iar în unele zone temperaturile au scăzut în doar câteva minute și cu 20 de grade Celsius.