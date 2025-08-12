Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO

Poliția londoneză a confiscat supermașini în valoare de peste 6 milioane de lire sterline în cadrul unei acțiuni de combatere a comportamentului agresiv pe drumurile publice.

72 de vehicule de lux, inclusiv Ferrari, Lamborghini și Bentley, au fost retrase de pe străzi weekendul trecut, în cadrul unei operațiuni care a vizat șoferii periculoși.

Poliția Metropolitană a precizat că mașinile erau fie necorespunzătoare pentru circulația rutieră, fie conduse ilegal, relatează The Independent.

Operațiunea a fost lansată în urma plângerilor venite din partea locuitorilor, afacerilor și vizitatorilor cu privire la mașini de mare valoare care provocau perturbări în Hyde Park, Kensington și Chelsea.

Ofițerii au aplicat amenzi pentru o gamă variată de infracțiuni, inclusiv conducere fără asigurare, fără permis, cu documente false și cu plăcuțe de înmatriculare contrafăcute.

De asemenea, au fost recuperate mai multe vehicule furate, alte 10 au fost găsite fără inspecție tehnică periodică valabilă și 11 fără taxă rutieră plătită.

Opt persoane au fost arestate pentru infracțiuni precum vătămare corporală, distrugere, infracțiuni legate de droguri, furt și încălcări ale legislației privind imigrația.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













