Stop Killing Games, o campanie pentru drepturile consumatorilor lansată în 2024 de YouTuberul american Ross Scott, contestă această practică.

În ianuarie, grupul a depus la Comisia Europeană o petiție semnată de aproape 1,3 milioane de persoane, declanșând o audiere publică în Parlamentul European, în aprilie. Ceea ce a început ca o campanie online a ajuns acum în atenția uneia dintre cele mai puternice instituții ale Uniunii Europene.

Campania lui Scott a pornit după ce compania Ubisoft a anunțat că va închide în 2024 jocul de curse exclusiv online The Crew.

Compania franceză a justificat decizia prin „constrângeri legate de infrastructura serverelor și de licențiere”, deși jocul a atras peste 12 milioane de jucători de-a lungul existenței sale.

Pentru jucători precum Chemicalflood, care spune că a jucat The Crew aproape un deceniu, decizia a fost una personală.

„Aveam în jur de 18 ani când s-a lansat jocul. A fost o parte importantă a vieții mele de adult”, a povestit el. „M-a ajutat să trec peste perioade dificile și a rămas mereu ceva special pentru mine.”

În timp, jocul a devenit și o activitate pe care o împărtășea cu propriii copii, care explorau cu plăcere versiunea virtuală a Statelor Unite.

„Închiderea în sine nu m-a deranjat atât de tare. Modul în care au gestionat-o a fost adevărata lovitură”, spune el.

Pentru mulți fani, problema nu a fost faptul că Ubisoft a încetat să mai susțină jocul, ci că accesul la acesta a fost eliminat complet.

„Nu mai poți juca nici măcar copia pe care ai cumpărat-o”

Anunțul Ubisoft a atras atenția lui Ross Scott, cunoscut online sub numele Accursed Farms, care discuta de ani buni despre drepturile de proprietate asupra jocurilor video.

„Urăsc să văd opere creative distruse efectiv”, spune el.

Astfel a apărut campania Stop Killing Games, unde „uciderea” unui joc înseamnă că „fiecare copie vândută a fost dezactivată și nimeni de pe planetă nu o mai poate rula”.

Whammy4, fondatorul comunității de fani The Crew Unlimited, compară situația cu un furt.

„Este ca și cum cineva ar intra în casa ta și ți-ar fura bicicleta sau mașina.”

„Cumperi o copie a jocului, o instalezi și te joci ani de zile. Apoi, dintr-o dată, editorul distruge toate copiile existente din lume, inclusiv pe a ta.”

„Fără rambursare, fără un avertisment clar la cumpărare și fără vreo modalitate de a păstra jocul”, adaugă el.

Cum răspunde industria

Ubisoft și-a apărat poziția în instanță.

În răspunsul la un proces colectiv intentat în California de doi jucători The Crew, compania a susținut că utilizatorii au cumpărat o licență de utilizare, nu drepturi de proprietate permanente asupra jocului.

De asemenea, Ubisoft a argumentat că jucătorii au fost informați că serviciile online nu vor funcționa la nesfârșit.

Procesul a fost retras în iunie 2025.

Și industria jocurilor video, în ansamblu, a criticat campania.

Asociația Video Games Europe, care reprezintă numeroși mari editori, susține că oprirea serviciilor online trebuie să rămână o opțiune atunci când un joc nu mai este viabil din punct de vedere comercial.

Organizația avertizează că unele dintre propunerile campaniei ar putea crește semnificativ costurile de dezvoltare ale jocurilor online.

Scott spune însă că activiștii nu cer companiilor să mențină serverele la nesfârșit.

„Nu cerem nimănui să țină serverele pornite pentru totdeauna. Pot opri serviciile când doresc.”

În schimb, campania solicită ca închiderea unui joc să se facă „responsabil”, prin soluții precum actualizări care permit funcționarea offline sau publicarea unor instrumente care să permită comunității să mențină jocul activ.

Problema jocurilor „live service”

Fenomenul a devenit tot mai răspândit odată cu succesul jocurilor de tip live service, care depind permanent de conexiunea la internet și de serverele companiei.

În mai, Sony a anunțat că va înceta suportul pentru jocul multiplayer Destruction AllStars.

Tot Sony a retras de pe piață jocul Concord la mai puțin de două săptămâni după lansare, în 2024, după rezultate comerciale slabe, deși cumpărătorii au primit rambursări integrale.

Profesorul Joost van Dreunen, specialist în industria jocurilor la Universitatea NYU Stern, explică faptul că multe jocuri moderne sunt mai apropiate de comunități digitale decât de produse clasice precum cărțile sau filmele.

„Jocurile, în special cele de tip live service, sunt comunități digitale mult mai mult decât simple produse de consum.”

Însă menținerea acestor comunități este din ce în ce mai dificilă într-o piață dominată de titluri precum Fortnite sau Call of Duty.

„Fiecare nou joc live service își inventează propria dispariție”, spune el.

Campania ajunge în Parlamentul European

Lupta se poartă acum pe mai multe fronturi.

Comisia Europeană trebuie să răspundă oficial inițiativei cetățenești europene depuse de campanie până la 27 iulie.

În martie, organizația franceză pentru protecția consumatorilor UFC-Que Choisir a intentat un proces împotriva Ubisoft, susținând că jucătorii au fost induși în eroare cu privire la caracterul permanent al achiziției și că unele clauze contractuale sunt incorecte.

Procesul este în desfășurare.

În Regatul Unit, guvernul a respins până acum solicitările pentru modificarea legislației.

Deși o petiție Stop Killing Games a depășit pragul de 100.000 de semnături și a generat o dezbatere parlamentară, autoritățile au anunțat că nu intenționează să schimbe legea privind protecția consumatorilor.

„Cei care vând jocuri trebuie să respecte legislația existentă și vom continua să monitorizăm această problemă”, a transmis guvernul britanic.

Între timp, în Marea Britanie a fost creată și organizația Gamer’s Voice, care colaborează cu Ross Scott pentru promovarea campaniei la nivel național.