De la începutul anului, 34 de exemplare au fost ucise, în cadrul unor intervenții de urgență.

Primarul din Râșnov a anunțat că a convocat de urgență echipa de intervenție, după ce a primit informații privind locul în care se afla ursul, în oraș. Animalul era căutat de 2 săptămâni, căci ar fi ajuns frecvent pe străzi, unde provoca pagube și nu se mai temea de oameni. Animalul, o femelă de doi ani, a fost capturat și eutanasiat.

Ministrul Mediului le-a atras, de mai multe ori, atenția primarilor că legislația a fost simplificată și le permite să ucidă urșii imediat ce aceștia creează probleme.

Ca urmare, numărul intervențiilor a crescut - dacă în luna aprilie au fost ucise doar 5 animale, în mai numărul a crescut la 11, iar în această lună, care încă n-a ajuns la jumătate, 12 urși au fost împușcați sau eutanasiați, în diferite localități.

Miercuri, viceprim-ministrul Tanczos Barna a anunțat că va face demersuri la Comisia Europeană pentru a scoate ursul brun de pe lista speciilor protejate. Pentru acest proiect, caută susținere și din partea altor state membre ale Uniunii Europene.