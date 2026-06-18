Un adolescent de 18 ani a murit după ce a fost aruncat dintr-o trăsură trasă de un cal în Central Park din New York. VIDEO

Accidentul reaprinde controversele privind siguranța celebrelor trăsuri turistice din parc, o tradiție veche de peste 150 de ani, scrie CNN.
Potrivit poliției din New York, tragedia s-a produs miercuri, puțin înainte de ora 15:00. Tânărul de 18 ani se afla într-o trăsură alături de alți trei pasageri când calul a scăpat de sub control și a pornit în galop prin parc.
Victima a fost transportată de urgență la spital în stare critică, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Ceilalți pasageri au refuzat îngrijirile medicale.
Greșeala care ar fi declanșat tragedia
Potrivit lui Alexander Kemp, vicepreședinte al filialei locale a Sindicatului Lucrătorilor din Transporturi, vizitiul ar fi coborât din trăsură pentru a le face o fotografie turiștilor.
„Un vizitiu nu ar trebui să părăsească niciodată trăsura pentru a face fotografii. Susținem desfășurarea unei anchete complete”, a declarat acesta.
Reprezentanții sindicatului au precizat că animalul implicat în accident se afla în Central Park de numai șase săptămâni.
Înregistrările video realizate la fața locului arată calul alergând necontrolat printre vizitatori, în timp ce două persoane par să sară din trăsură pentru a se salva.
Un alt film surprinde momentul în care vehiculul lovește o altă trăsură și se răstoarnă pe una dintre cele mai circulate alei ale parcului.
Apel pentru interzicerea trăsurilor trase de cai
Accidentul are loc într-un context tensionat pentru industria trăsurilor trase de cai din Central Park. De mai mulți ani, organizațiile pentru protecția animalelor și o parte dintre locuitorii orașului cer interzicerea acestor plimbări, invocând riscuri atât pentru oameni, cât și pentru animale.
Incidentul survine la doar câteva zile după ce un alt cal s-a prăbușit și a murit în parc.
Sursa:
CNN
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