Un adolescent de 18 ani a murit după ce a fost aruncat dintr-o trăsură trasă de un cal în Central Park din New York. VIDEO

Accidentul reaprinde controversele privind siguranța celebrelor trăsuri turistice din parc, o tradiție veche de peste 150 de ani, scrie CNN.

Potrivit poliției din New York, tragedia s-a produs miercuri, puțin înainte de ora 15:00. Tânărul de 18 ani se afla într-o trăsură alături de alți trei pasageri când calul a scăpat de sub control și a pornit în galop prin parc.

Victima a fost transportată de urgență la spital în stare critică, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Ceilalți pasageri au refuzat îngrijirile medicale.

Greșeala care ar fi declanșat tragedia

Potrivit lui Alexander Kemp, vicepreședinte al filialei locale a Sindicatului Lucrătorilor din Transporturi, vizitiul ar fi coborât din trăsură pentru a le face o fotografie turiștilor.