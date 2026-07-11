Conform planului de la Kiev, acest lucru ar trebui să priveze trupele ruse de capacitatea de a folosi în mod eficient peninsula ca principală bază militară în sud și, în același timp, să creeze probleme serioase administrației de ocupație, scrie The Telegraph, citată de Unian.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat luna trecută că această campanie prinde tot mai mult avânt.

„Crimeea este izolată de drone. În viitorul apropiat, peninsula va deveni o insulă. Pentru ruși, adevăratul iad abia începe”, a afirmat el.

Dronele lovesc toate rutele de aprovizionare

Dronele ucrainene au atacat inițial coridorul terestru dintre Rusia și Crimeea, precum și rutele feroviare. Ulterior, au început să fie vizate depozitele de petrol, centralele electrice, sistemele de apărare aeriană și alte infrastructuri critice.

Recent, au fost atacate și petrolierele din așa-numita „flotă fantomă” care transportau combustibil prin Marea Azov.

În plus, forțele ucrainene lovesc în mod regulat podurile din punctele de îngustare, în special Chongarsky și Henichesky, precum și de-a lungul autostrăzii R-280 „Novorossiya”, care este una dintre principalele rute de aprovizionare a forțelor de ocupație.

Imaginile din satelit au înregistrat, de asemenea, pagube semnificative la complexul de petroliere din portul Kerci.

Criza combustibilului și întreruperile de curent

Consecințele atacurilor se resimt deja atât în rândul armatei ruse, cât și în rândul populației civile din peninsula ocupată.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), penuria de combustibil s-a extins deja în majoritatea regiunilor Rusiei. Pe peninsulă, autoritățile de ocupație au fost chiar nevoite să suspende temporar vânzarea de benzină către persoanele fizice.

În paralel, în Crimeea a apărut o piață neagră a combustibilului. Benzina este vândută ilegal la prețuri semnificativ umflate prin intermediul aplicației Telegram și al platformelor online. Locuitorii semnalează, de asemenea, întreruperi regulate de curent electric și probleme cu alimentarea cu apă.

„Practic, opresc și pornesc luminile oricând vor, dar pot trece mult timp fără să se întâmple aproape nimic”, a declarat un locuitor din Sevastopol pentru The Telegraph.

Potrivit acesteia, din cauza întreruperilor de curent, multe magazine se închid sau funcționează doar cu plăți în numerar.

„Cu toții încercăm să ne ajutăm reciproc și să împărtășim informații”, a adăugat ea.

Un alt locuitor din Sevastopol a descris situația într-un mod și mai sincer: „Toată lumea merge pe jos aici. Sunt mult mai puține mașini, iar mulți oameni au început să se deplaseze cu bicicleta și cu scuterul”.

Locuitorii din Crimeea se plâng tot mai des pe rețelele sociale de exploziile constante.

„În fiecare noapte, în Kerci, se raportează bombardamente și pagube la case, dar știrile nici măcar nu menționează acest lucru. Frica a devenit parte din viața de zi cu zi”, a scris un utilizator de Telegram.

Turiștii fug, afacerile se închid

În această perioadă de sărbători, aproape 79% din rezervările la hoteluri din Crimeea au fost anulate, notează publicația.

Pe drumurile care duc în afara peninsulei s-au format ambuteiaje de mai mulți kilometri, iar întreprinderile locale au început să-și reducă masiv activitățile din cauza costurilor ridicate, a penuriei de combustibil și a funcționării instabile a rețelei electrice.