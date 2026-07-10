Potrivit procurorului-șef al Ucrainei, o instanță din Kiev a dispus arestarea preventivă a celor doi suspecți, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, transmite news.ro.

Cadavrul Anastasiei Berezovska, o cetățeană ucraineană în vârstă de 39 de ani căutată de Interpol pentru atentatul din 29 iunie de la Monaco, a fost găsit cu răni de glonț la cap și cartușe de pistol în apropiere, au declarat marți autoritățile ucrainene. Cei doi bărbați reținuți sunt un ofițer în activitate din cadrul serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR) și un fost ofițer de poliție.

Declarație retrasă și detalii din dosar

Presa ucraineană, citând din dosarul judiciar, a precizat că angajatul HUR și-a retras declarația, afirmând că celălalt inculpat a tras focurile de armă și că el a mărturisit inițial temându-se pentru viața sa. Parchetul General a confirmat joi că instanța din Kiev a dispus menținerea celor doi suspecți în arest preventiv, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Atentatul de la Monaco și victimele

Atentatul cu bombă a avut loc la 29 iunie, la Monaco, și l-a vizat pe dezvoltatorul imobiliar de origine ucraineană Vadim Ermolaiev, în vârstă de 58 de ani, care are și cetățenie cipriotă. Ermolaiev, partenera sa și fiul său au fost răniți în explozie. Ermolaiev a fost supus unor sancțiuni din partea Ucrainei în 2023, în urma invaziei ruse din anul precedent, din cauza activităților sale comerciale în Crimeea, regiune anexată de Rusia.

Suspecta Berezovska era căutată de autoritățile din Monaco sub acuzațiile de tentativă de omor, plasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public cu intenție criminală și asociere în scop criminal. Moartea sa și arestarea celor doi suspecți complică și mai mult ancheta internațională, dovedirea mobilului crimei și a posibilelor legături ale acesteia cu serviciile secrete ucrainene.