Conor McGregor s-a întâlnit cu Donald Trump. Luptătorul MMA s-a dus în Biroul Oval cu iubita și cei patru copii. FOTO

La întâlnire a fost prezent şi patronul Tesla şi X, Elon Musk, cel care conduce Departamentul de Eficienţă Guvernamentală (DOGE).

Luptătorul irlandez i-a spus preşedintelui american că “etica muncii sale este inspiratoare“. “Şi a ta la fel“, i-a răspuns Trump.

Înainte de întâlnire, care a avut loc cu ocazia zilei Sfântului Patrick, McGregor a afirmat că doreşte să discute cu Trump despre problema imigraţiei ilegale din Irlanda.

„Ceea ce se întâmplă în Irlanda este o farsă”, a spus el înainte de întâlnire. „Guvernul nostru este un guvern al acţiunii zero cu responsabilitate zero”.

McGregor a avertizat că „Irlanda este pe punctul de a-şi pierde identitatea” din cauza „rahatului imigraţiei ilegale”.

