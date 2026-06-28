Cafeaua Kopi luwak poate costa mii de lire pentru un sac în Marea Britanie și este vândută în locuri precum Harrods. Boabele scumpe își obțin gustul unic datorită trecerii prin sistemul digestiv al unei „pisici” sălbatice rare din Asia, numită civet, relatează The Sun.

Însă aceste animale sunt ținute în condiții inumane și insalubre în cuști, în ferme de civete din țări precum Indonezia.

Organizația pentru drepturile animalelor PETA a vizitat zeci de astfel de locuri și a avertizat că acestea ar putea pregăti „următoarea pandemie”.

„A înghesui animale sălbatice în condiții murdare și aglomerate creează combinația perfectă pentru apariția unor agenți patogeni periculoși, apropiindu-ne periculos de mult de următoarea pandemie.”, a declarat pentru The Sun Elisa Allen, vicepreședinte al programelor PETA.

Civetele sunt adesea capturate din sălbăticie în Asia de Sud-Est când au mai puțin de șase luni și sunt vândute în piețe din regiune, potrivit PETA.

Ele sunt forțate să mănânce o dietă de boabe de cafea, care conțin sâmburi în interior.

Civetele digeră parțial boabele prin enzimele puternice din stomac, modificând structura proteinelor din semințe.

După ce sunt eliminate prin excremente, boabele își pierd aciditatea ridicată specifică unei cafele obișnuite.

Rezultatul este un gust mai fin decât cafeaua obișnuită, motiv pentru care produsul este foarte scump în cafenele.

Totuși, civetele pot purta boli infecțioase care se pot transmite la oameni – inclusiv coronavirusuri.

Oamenii de știință au identificat civetele drept o posibilă „gazdă intermediară” în apariția unor focare grave, similar modului în care se crede că liliecii au transmis Covid-19 la oameni.

În ianuarie 2004, autoritățile chineze au ordonat chiar sacrificarea în masă a mii de civete, considerate o delicatesă în locuri precum Hong Kong, pentru a preveni noi focare.

„Aceste animale nu sunt ca pisicile domestice. Oamenii cred: «dacă nu mă îmbolnăvesc de la pisica mea, atunci sunt în siguranță». Dar acestea sunt diferite. Sunt foarte diferite. Aceste animale pot fi gazde intermediare pentru boli precum Covid, permițând virusurilor să sufere mutații – așa cum s-a întâmplat în cazul Covid-19, când a trecut de la lilieci la oameni. Deci există întotdeauna posibilitatea de a contracta microbi, bacterii și virusuri – ceea ce numim infecții zoonotice.” a declarat pentru The Sun Simon Clarke, microbiolog la Universitatea din Reading.

Simon și experții PETA avertizează că condițiile insalubre din fermele de civete cresc riscul unui focar periculos.

„Există întotdeauna șansa ca boli să se dezvolte și, desigur, dacă trăiesc în condiții aglomerate și neigienice, acest risc crește”, a spus el.

„Îngrijitorii lor pot prelua infecția și o pot răspândi foarte rapid.”, a mai precizat acesta.

Elisa de la PETA a adăugat: „Kopi luwak – sau cafeaua din excremente de civetă – provine dintr-o industrie crudă și respingătoare, care ar trebui să lase un gust amar oricui.”

Pentru a o produce, civetele sunt ținute în cuști în propriile deșeuri, în spații goale și stresante, unde stresul extrem le forțează să mănânce doar boabe de cafea, ducând la malnutriție și chiar moarte.

Cercetători de la unitatea de cercetare în conservarea faunei sălbatice a Universității Oxford au lucrat cu organizația World Animal Protection pentru a evalua condițiile din Bali.

Ei au descoperit aproape 50 de civete sălbatice ținute în cuști pe 16 plantații. Nu toată cafeaua Kopi luwak este produsă în astfel de condiții crude. În sălbăticie, civetele mănâncă în mod natural boabe de cafea din arborii din Indonezia. Unele companii colectează pur și simplu excrementele lăsate de animalele sălbatice în pădure.

Cafeaua Kopi Luwak, un produs de lux vândut în întreaga lume

Cafeaua Kopi luwak este vândută în toată lumea, inclusiv în magazinul Harrods din Marea Britanie.

„Niciun animal nu este rănit în producția și recoltarea acestui produs. Boabele sunt colectate de echipe specializate din excrementele lăsate de animale sălbatice în pădure.”, afirmă Harrods în descrierea produsului online.

Datorită gustului său unic, cafeaua este adesea epuizată și revine în stoc cu întârziere din cauza procesului complicat de producție. Pe site-uri specializate, prețurile pot depăși 1.250 de lire pentru un sac.

Un exemplu este un sac de cinci kilograme la 1259,99 lire, iar cea mai ieftină variantă este de 454 de grame la 128,99 lire.