Piața imobiliară încetinește brusc. Tranzacțiile scad, iar cumpărătorii își amână planurile, din cauza noilor taxe

Pe final de an, piața imobiliară din România dă semne de slăbiciune. Noile măsuri fiscale, dublate de incertitudinea economică, i-au determinat pe români să amâne pentru moment investițiile într-o locuință.

Asta, deși potrivit specialiştilor prețurile au stagnat în ultimele luni, iar în unele orașe chiar au scăzut ușor.

Printre clădiri de birouri, șantierele viitoarelor blocuri rezidențiale sunt din nou pline de muncitori. Dar interesul celor care ar trebui să cumpere locuinţe nu mai este la fel de mare ca în anii trecuţi.

Numai în octombrie, numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut cu aproape 19 la sută față de anul trecut.

Antoanela Comșa, Global Vision Deputy CEO: ”Această mărire de cotă de la 9 la 21 pune o foarte mare presiune pe piața imobiliară ori în momentul în care tu ai crescut prețul imobilulului cel care achiziționează cu un credit bancar este obligat să mai vină cu niște bani de acasă, iar rata automat crește”.

Cele mai afectate sunt locuințele mici – garsonierele și apartamentele de două camere, în timp ce la trei camere diferența de TVA se simte mai puțin.



Corespodent ȘtirileProTV: ”Și, totuși, a fost un an bun pentru construcții. Volumul lucrărilor a crescut cu 9 la sută de la începutul anului și până acum, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Cel mai mare avans de 11,3 la sută s-a văzut în rândul clădirilor rezidențiale, semn că dezvoltatorii și-au reluat proiectele și s-au apucat din nou de treabă. Pe de altă parte, numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproximativ 3 la sută, iar asta înseamnă că oamenii amână pentru moment decizia de a-și cumpăra o nouă locuință”.

Daniel Crainic, specialist imobiliare, IMOBILIARE.RO: ”Ne aflăm într-o perioadă în care transferul de putere se mută din spre vânzător spre cumpărător”.

Și asta se vede în prețuri care stagnează, ba chiar în Oradea sau Iași, se vede o uşoară scădere, e drept: de două procente.

Și în celelalte mari orașe, prețurile apartamentelor s-au temperat. La Cluj-Napoca, acolo unde locuințele rămân cele mai scumpe din țară, s-a înregistrat o creștere ușoară, de doar un procent. În Brașov, prețurile au rămas aceleași, iar în Capitală vorbim de o scumpire mică, de nici un procent. Tot mai atractive devin însă Craiova și Sibiul, unde prețurile urcă încet. În Sibiu, metrul pătrat a ajuns să concureze cu cel din Constanța. Aici vedem creșteri de aproximativ o jumătate de procent. La polul opus, cele mai accesibile rămân Iași și Timișoara”.

Această stagnare vine după o perioadă în care prețurile au crescut, în medie, cu 15 procente pe an.



Cătălina Ciorei, reprezentanta unei platforme de imobiliare: „Vedem o ușoară temperare a ritmului de creștere a prețurilor mai ales pe segmentul apartamentelor noi”.

Specialiștii estimează că piața se va stabiliza abia din 2027.

