Piața imobiliară încetinește brusc. Tranzacțiile scad, iar cumpărătorii își amână planurile, din cauza noilor taxe

Stiri Economice
23-11-2025 | 19:16
piata imobiliara

Pe final de an, piața imobiliară din România dă semne de slăbiciune. Noile măsuri fiscale, dublate de incertitudinea economică, i-au determinat pe români să amâne pentru moment investițiile într-o locuință.

autor
Florentina Bălășoiu

Asta, deși potrivit specialiştilor prețurile au stagnat în ultimele luni, iar în unele orașe chiar au scăzut ușor.

Printre clădiri de birouri, șantierele viitoarelor blocuri rezidențiale sunt din nou pline de muncitori. Dar interesul celor care ar trebui să cumpere locuinţe nu mai este la fel de mare ca în anii trecuţi.

Numai în octombrie, numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut cu aproape 19 la sută față de anul trecut.

Antoanela Comșa, Global Vision Deputy CEO: ”Această mărire de cotă de la 9 la 21 pune o foarte mare presiune pe piața imobiliară ori în momentul în care tu ai crescut prețul imobilulului cel care achiziționează cu un credit bancar este obligat să mai vină cu niște bani de acasă, iar rata automat crește”.

Citește și
Economie Investitori
Datoria României urcă cu 30 miliarde lei într-o singură lună și trece de pragul de 58% din PIB

Cele mai afectate sunt locuințele mici – garsonierele și apartamentele de două camere, în timp ce la trei camere diferența de TVA se simte mai puțin.

Corespodent ȘtirileProTV: ”Și, totuși, a fost un an bun pentru construcții. Volumul lucrărilor a crescut cu 9 la sută de la începutul anului și până acum, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Cel mai mare avans de 11,3 la sută s-a văzut în rândul clădirilor rezidențiale, semn că dezvoltatorii și-au reluat proiectele și s-au apucat din nou de treabă. Pe de altă parte, numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproximativ 3 la sută, iar asta înseamnă că oamenii amână pentru moment decizia de a-și cumpăra o nouă locuință”.

Daniel Crainic, specialist imobiliare, IMOBILIARE.RO: Ne aflăm într-o perioadă în care transferul de putere se mută din spre vânzător spre cumpărător”.

Și asta se vede în prețuri care stagnează, ba chiar în Oradea sau Iași, se vede o uşoară scădere, e drept: de două procente.

Și în celelalte mari orașe, prețurile apartamentelor s-au temperat. La Cluj-Napoca, acolo unde locuințele rămân cele mai scumpe din țară, s-a înregistrat o creștere ușoară, de doar un procent. În Brașov, prețurile au rămas aceleași, iar în Capitală vorbim de o scumpire mică, de nici un procent. Tot mai atractive devin însă Craiova și Sibiul, unde prețurile urcă încet. În Sibiu, metrul pătrat a ajuns să concureze cu cel din Constanța. Aici vedem creșteri de aproximativ o jumătate de procent. La polul opus, cele mai accesibile rămân Iași și Timișoara”.
Această stagnare vine după o perioadă în care prețurile au crescut, în medie, cu 15 procente pe an.

Cătălina Ciorei, reprezentanta unei platforme de imobiliare: „Vedem o ușoară temperare a ritmului de creștere a prețurilor mai ales pe segmentul apartamentelor noi”.

Specialiștii estimează că piața se va stabiliza abia din 2027.

Sursa: Pro TV

Etichete: imobiliare, pret, apartamente, imobile, stagnare,

Dată publicare: 23-11-2025 19:15

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Datoria României urcă cu 30 miliarde lei într-o singură lună și trece de pragul de 58% din PIB
Stiri Economice
Datoria României urcă cu 30 miliarde lei într-o singură lună și trece de pragul de 58% din PIB

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF).

Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline
Stiri Economice
Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline

Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord de 500 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra ziarul The Telegraph. 

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28