Iată integral comunicatul Poliției Metropolitane:

„Ofițerii au arestat un bărbat în vârstă de 72 de ani, suspectat de abatere în exercitarea unei funcții publice.

Acesta a fost arestat la o adresă din Camden luni, 23 februarie, și a fost dus la o secție de poliție din Londra pentru audieri.

Acțiunea urmează punerii în aplicare a unor mandate de percheziție la două adrese din zonele Wiltshire și Camden.”

Cine este Peter Mandelson?

Peter Mandelson a început să lucreze pentru Partidul Laburist în anii 1980 și a fost o figură importantă în formațiune timp de mai multe decenii.

El a jucat un rol-cheie în mișcarea „New Labour” și în victoria zdrobitoare obținută de Sir Tony Blair la alegerile din 1997.

Premierul Keir Starmer l-a numit ambasador al Regatului Unit la Washington în decembrie 2024.

Înaintea acestei numiri era deja cunoscut faptul că avea o relație de prietenie cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Mandelson a fost demis din funcție în septembrie anul trecut, după ce Downing Street a anunțat că au apărut noi informații privind amploarea relației sale cu Epstein.

El a renunțat, de asemenea, la calitatea de membru al Camerei Lorzilor după publicarea în SUA a unor documente legate de Epstein, care au ridicat noi semne de întrebare cu privire la relația sa cu acesta.