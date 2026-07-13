Actul normativ - care survine după ce Magyar a pus capăt guvernării de 16 ani a lui Orban în urma unei victorii electorale zdrobitoare în aprilie - face parte din eforturile noului premier de a demonta bastioanele puterii lui Orban, demers pentru care afirmă că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor, notează Agerpres citând Reuters.

Preşedintele ungar deţine doar prerogative limitate de a bloca legi prin veto sau de a solicita revizuirea acestora, însă reprezintă o figură simbolică importantă.

Partidul lui Magyar, Tisza, deţine o supermajoritate în parlament, ceea ce îi permite să modifice Constituţia şi să anuleze schimbările operate de Orban, despre care susţine că au subminat democraţia. Executivul lui Magyar a acţionat rapid, suspendând săptămâna trecută emisiunile de ştiri ale televiziunii şi radioului publice, în cadrul unei reforme menite să asigure independenţa mass-mediei publice.

Sâmbătă, într-o postare pe Facebook, premierul ungar a anunţat că parlamentul va aproba luni amendamentul constituţional pentru înlăturarea lui Sulyok, iar dacă acesta din urmă nu semnează actul normativ în termen de cinci zile, va fi iniţiată o procedură de suspendare din funcţie.

Sulyok, care a activat timp de 10 ani ca judecător al Curţii Constituţionale înainte ca parlamentul să-l numească preşedinte în 2024, a declarat că nu are nicio agendă politică.

Președintele Ungariei cere opinia Comisiei de la Veneția

Preşedintele s-a opus amendamentului, solicitând o evaluare din partea Comisiei de la Veneţia - un organism consultativ al Consiliului Europei specializat în drepturile omului, care analizează dacă modificările constituţionale sunt democratice. Comisia de la Veneţia a refuzat să comenteze.

Joia trecută, partidul Fidesz al lui Orban a organizat un protest în sprijinul lui Sulyok. Orban nu a participat la eveniment.

Magyar, al cărui guvern plănuieşte o reformă constituţională în această toamnă, urma să se adreseze parlamentului la ora locală 13:00, înainte de votul asupra proiectului de lege, care limitează totodată mandatele parlamentarilor la 12 ani. Proiectul precizează că scopul este asigurarea "premiselor pentru restabilirea democraţiei constituţionale".

Amendamentul ar pune capăt imediat mandatului lui Sulyok, invocând „pierderea gravă a încrederii” societăţii în persoana sa. Parlamentul ar urma să aleagă un nou preşedinte până la intrarea în vigoare a unei noi constituţii sau pentru o perioadă de maximum cinci ani.