Peter Magyar a anunțat că va suspenda știrile posturilor de stat din Ungaria, imediat ”după formarea guvernului TISZA”

Stiri externe
Profimedia

Câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, a anunțat miercuri că va suspenda emisiunile de știri ale posturilor de stat și că va restabili libertățile presei după ce cabinetul său va prelua puterea.

autor
Cristian Matei

Partidul TISZA (Respect și Libertate) al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile de duminică, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.

”După un an și jumătate, m-am întors în studioul televiziunii „publice”. Tocmai am asistat la ultimele zile ale unei mașinării de propagandă. După formarea guvernului TISZA, vom suspenda serviciile de știri ale mass-mediei „publice” până la restabilirea caracterului său de serviciu public”, a scris el pe X după ce a fost intervievat la televiziunea de stat a Ungariei.

Orban a negat că ar fi erodat vreun standard democratic și a afirmat că guvernul său a urmărit să protejeze caracterul creștin al Ungariei împotriva ideilor liberale promovate de Uniunea Europeană.

Potrivit Reuters, Conglomeratul Central European Press and Media Foundation, creat de aliații lui Orban în 2018, deține peste 400 de instituții media, de la Echo TV și Hir TV, până la site-uri de știri și ziare regionale.

Magyar: ”A fost nevoie de o mobilizare a peste 3.300.000 de oameni pentru ca liderului celui mai puternic partid maghiar să i se acorde din nou spațiu de exprimare”

Potrivit Index.hu, Péter Magyar a declarat în cadrul interviului, înainte de a răspunde la întrebări:

Înainte de a începe, permiteți-mi să spun că este ceva ciudat în faptul că a trecut mai bine de un an și jumătate de când am fost ultima oară aici, alături de dumneavoastră, în mass-media publică. A fost nevoie de o mobilizare fără precedent a peste 3.300.000 de oameni în istoria democrației moderne maghiare pentru ca liderului celui mai puternic partid maghiar să i se acorde din nou spațiu de exprimare.

Văd că, de când a avut loc schimbarea de regim și partidul de stat a suferit o înfrângere fără precedent, unii oameni din această clădire încearcă să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și încearcă să funcționeze ca mass-media liberă. Indiferent de asta, ceea ce ne-am propus se va întâmpla. După formarea guvernului, unul dintre primii pași va fi suspendarea serviciilor acestor mass-media de propagandă. Au cauzat daune absolut incredibile sufletelor maghiarilor, au instalat frică în copiii și bunicii noștri.”

Apoi a continuat: „Nu am nicio dorință de răzbunare, nicio răzbunare personală. M-au insultat pe mine, familia mea și pe cei apropiați mie în zadar.”

În continuare, președintele partidului TISZA și-a prezentat planurile: o nouă lege pentru mass-media, o nouă autoritate de reglementare a canalelor mass-media și stabilirea unor condiții profesionale.

”Nu este adevărat că nu v-am invitat”, a răspuns gazda, susținând că i-au trimis invitații lui Péter Magyar de mai multe ori.

„A avut o invitație permanentă, a profitat de ea astăzi, mulțumesc”, a spus gazda emisiunii.

Péter Magyar a răspuns la aceasta spunând: „Domnule redactor, nu am de gând să mă implic în acest joc.”

Péter Magyar a subliniat că guvernul Tisza va reprezenta toți maghiarii și va depune eforturi pentru a face din această țară una funcțională și umană.

Magyar a vorbit, de asemenea, despre faptul că Ungaria a devenit una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană și că nu a reușit să atragă o parte din fondurile UE.

Peter Magyar: „Ungaria a fost jefuită și transformată în cea mai săracă și cea mai coruptă țară din UE. Nu e timp de pierdut”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: peter magyar, Ungaria, presa,

Dată publicare:

