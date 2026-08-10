„Nivelul apei Dunării era în această dimineață cu 19 centimetri peste nivelul minim înregistrat acum o săptămână. A început procesul de repunere în funcțiune a unei turbine de la Paks. Începând de diseară, și turbina nr. 3 a celui de-al doilea bloc va produce energie”, a tramis Magyar, pe Facebook.

Săptămâna trecută, Peter Magyar transmitea că centrala nucleară care furnizează aproape jumătate din energia electrică a Ungariei va continua probabil să funcţioneze la capacitate redusă, în ciuda creşterii nivelului apelor Dunării, care contribuie la răcirea acesteia.

Nivelul Dunării urmează să crească temporar datorită ploilor din Austria, dar situaţia de la centrala nucleară de la Paks rămâne „dificilă”, a afirmat Magyar într-un videoclip postat pe Facebook.

„Trebuie să găsim o soluţie pentru funcţionarea centralei nucleare de la Paks, deoarece economia maghiară nu poate funcţiona fără această centrală timp de luni de zile”, a declarat Magyar vineri, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ca urmare a nivelului scăzut al Dunării și a problemelor cu care se confruntă astfel centrala nucleară de la Paks, Magyar le-a solicitat companiilor şi cetăţenilor să reducă consumul de energie electrică în orele de seară şi a redus intensitatea iluminatului decorativ de pe clădirile istorice din Budapesta pentru a economisi energie.

Cu toate acestea, Magyar a afirmat că situaţia de la Paks rămâne „dificilă” şi că guvernul lucrează la soluţii în cazul în care nivelurile scăzute ale apei devin permanente.

Producția de energie din România, afectată de nivelul scăzut al Dunării

Aflată pe secțiunea finală a Dunării, și România se confruntă cu probleme în ceea ce privește producția de energie ca urmare a nivelului scăzut al Dunării. Pentru a evita o criză energetică majoră, patru barje au fost scufundate la finalul săptămânii trecute pentru a limita scăderea nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă.

Luni, se văd primele efecte la Cernavodă după ce operațiunile pe Dunăre s-au încheiat. Nivelul apei a crescut cu 4 centimetri în dreptul pompelor de răcire ale Unității 2.

Potrivit prognozelor, este o cantitate suficientă pentru ca centrala să funcționeze cel puțin 9 zile. În acest interval, specialiștii așteaptă ca debitul fluviului să crească, după ce a plouat în Austria.

După șapte ore de operațiuni, ultimele două barje au fost scufundate în Dunăre. Înainte însă, specialiștii s-au asigurat că primele două barje, coborâte pe fundul fluviului, au ajuns în poziția stabilită.

În jurul acestora au fost deversate sute de tone de piatră, care formează un prag protector și împiedică apa să treacă pe sub ele, prin zonele mai adânci ale albiei.

Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă: „La Cernavodă, Unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 centimetri. Prognoza arăta o scădere de 4 centimetri, deci efectul net este de o creștere de 8 centimetri.”

Un mesaj asemănător a venit și din partea ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Într-o postare pe Facebook, acesta a dat asigurări că în urma acestor eforturi este apă suficientă pentru răcirea reactorului 2 pentru cel puțin încă nouă zile. Oficialul le-a mulțumit tuturor celor implicați în operațiunile din ultima săptămână.