Peste jumătate dintre cetățenii UE susțin extinderea uniunii. Statele care sunt deschise la noi membri

Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia Rusiei în Ucraina. 56% dintre europeni sunt de acord cu deschiderea proiectului european către alte țări, arată un Eurobarometru.

Țările candidate și statele membre se vor reuni la Bruxelles, pe 4 noiembrie, pentru o dezbatere organizată și găzduită de Euronews.

Deși extinderea UE câștigă teren pe plan politic, un nou sondaj arată că mai mult de jumătate dintre europeni susțin procesul.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru, statele membre cele mai deschise la extindere sunt Suedia (79%), Danemarca (75%) și Lituania (74%).

În schimb, Austria (45%), Cehia (43%) și Franța (43%) sunt cele mai puțin receptive.

Tinerii suțin extinderea UE într-o proporție mai mare

Tinerii europeni, în special, susțin extinderea. 67% dintre cei cu vârste între 15 și 24 de ani sunt în favoarea acesteia, urmați de categoria 25–39 de ani, cu 63%.

„Sprijinul vine, în mare măsură, din partea tinerilor și a persoanelor educate. Ceea ce nu este deloc surprinzător — sunt suspecții obișnuiți care înțeleg și sprijină astfel de inițiative”, a declarat Corina Stratulat, director asociat al Centrului de Politici Europene.

Beneficiile percepute de cetățeni

37% dintre respondenți consideră că extinderea va consolida influența UE pe plan mondial. Același procent crede că aceasta va întări piața europeană. În plus, 30% dintre cetățeni cred că extinderea va duce la o mai mare solidaritate între statele membre.

Totuși, dincolo de acest sprijin public, este nevoie de angajament politic pentru a avansa procesul, subliniază Corina Stratulat.

Îngrijorările cetățenilor

Totuși, extinderea ridică și îngrijorări. 40% dintre cetățeni menționează imigrația necontrolată, 39% semnalează riscurile de corupție și criminalitate, iar 37% sunt preocupați de costurile pe care le-ar implica această deschidere.

Pentru ca această deschidere politică să aibă succes, europenii consideră că extinderea trebuie să fie însoțită de măsuri care să garanteze respectarea statului de drept și combaterea corupției (44%).

De asemenea, aceștia cer ca țările candidate să-și asume angajamente clare privind implementarea reformelor cerute de UE (38%). În final, respondenții propun consolidarea criteriilor de aderare, pentru a se asigura că țările candidate aplică standardele europene la momentul intrării în Uniune.

Statele care așteaptă să adere la UE

Ucraina şi Republica Moldova fac progrese rapide către aderarea la UE, dar ţările din Balcanii de Vest aşteaptă de zeci de ani.

Macedonia de Nord a fost unul dintre primele state din fosta Iugoslavie care a pornit pe calea integrării europene, însă, din cauza problemelor interne şi mai ales din cauza blocajelor statelor membre vecine, este încă la început.

Negocierile cu Muntenegru ar putea fi încheiate până la sfârşitul anului 2026, în timp ce Albania îşi propune să finalizeze negocierile până în 2027.

Turcia are un statut de țară candidată încă din 1999, dar discuțiile au fost de mult înghețate în mare parte din cauza preocupărilor legate de drepturile omului

În același timp, UE îşi menţine angajamentul faţă de Bosnia şi Herţegovina, însă oficialii UE îşi exprimă din ce în ce mai mult îngrijorarea cu privire la blocajele politice interne care stopează reformele şi ameninţă viitorul ţării pe calea europeană.

