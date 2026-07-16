Peste 800 de incendii ard în toată Canada, și, din cauza fumului degajat, orașul Toronto are unul unul dintre cele mai ridicate niveluri de poluare a aerului din lume. Dar fumul a ajuns și deasupra orașelor americane, din nordul statelor Unite și până la New York.

Unitatea militară pentru urgențe luptă alături de pompierii spanioli cu un masiv incendiu de vegetație la Ores, în provincia Zaragoza. Flăcările se răspândesc necontrolat, din cauza vântului puternic.

Au fost evacuați sute de oameni din mai multe localități, iar flăcările au parcurs deja peste 4.500 de hectare.

Peste Ocean, în provincia canadiană Ontario, imagini dramatice au surprins un tren de marfă, care avea și trei vagoane-cisternă cu combustibil și materiale inflamabile, înconjurat de flăcările unui masiv incendiu. Mecanicul trenului a cerut ajutor de urgență.

Toți cei aflați în tren sau în zonă au fost salvați, a transmis ulterior compania de căi ferate.

Însă numai în regiunea Ontario au izbucnit peste 100 de incendii de vegetație, în timp ce în toată Canada sunt peste 800 de incendii active.

Norul de fum transportat de vânt s-a extins pe mii de kilometri. Localnicii din Toronto s-au trezit sub un cer încețoșat, colorat în nuanțe portocalii, și cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de poluare a aerului din lume.

Autoritățile i-au sfătuit pe localnici să evite, pe cât posibil, ieșirile din casă și să țină ferestrele închise.

Howard Shapiro, Director al Direcției de Sănătate Publică din Canada: „E ca și cum Pământul ar fuma o țigară, iar noi am inhala fumul rezultat. Acele particule conțin un amestec de substanțe chimice și diferiți compuși.”

Efectele se resimt și peste graniță, în Statele Unite. Fumul de la incendiile canadiene a ajuns inclusiv în capitala americană Washington D.C., dar și în zona New York - New Jersey, unde va avea loc finala Campionatului Mondial de Fotbal.

Și pe continentul nord-american, seceta prelungită, temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au creat condiții ideale pentru propagarea incendiilor de vegetație. Potrivit cercetătorilor de la Columbia Climate School, încălzirea globală agravată de arderea combustibililor fosili sporește intensitatea acestor incendii. În prezent, sunt aproximativ 40 de focare în 15 state americane, printre ele California, Oregon, Utah, Colorado și Idaho.