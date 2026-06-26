Acesta este cercetat într-un dosar care vizează infracțiuni privind promovarea ideologiei fasciste și legionare, precum și incitarea la ură pe criterii etnice.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, miercuri, 25 iunie 2026, procurorii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară la locuințele suspectului din București.

Anchetatorii îl acuză de distribuirea și punerea la dispoziția publicului, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și promovarea în public a unor idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Conform anchetei, la 16 ianuarie 2026, avocatul ar fi publicat pe rețeaua de socializare Facebook o înregistrare video realizată în curtea Ateneului Român. În imagini, o altă persoană executa salutul specific Mișcării Legionare în fața unui dispozitiv artizanal reprezentând chipul poetului Mihai Eminescu, prevăzut cu un braț mecanic care reproducea automat același gest. Procurorii susțin că materialul avea rolul de a promova și propaga în mediul online simboluri și mesaje cu caracter neolegionar și fascist.

De asemenea, anchetatorii afirmă că, în 2 aprilie 2026, suspectul ar fi publicat pe mai multe platforme de socializare mesaje prin care ar fi elogiat persoane condamnate pentru crime de război, prezentându-le drept repere morale și victime ale unor epurări ideologice. Totodată, acesta ar fi publicat un material video prin care ar fi promovat ura pe motive etnice și idei specifice naționalismului extremist, îndreptate împotriva comunității evreiești.

În același dosar, procurorii mai susțin că, în mai 2024, avocatul a distribuit pe Facebook un paragraf și un aforism extrase dintr-o lucrare scrisă în 1933 de Corneliu Zelea Codreanu, gest interpretat de anchetatori drept promovare în spațiul public a ideologiei legionare și fasciste.

În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat publicații, obiecte cu semnificație simbolică și mai multe înscrisuri despre care susțin că reflectă afinități față de ideologia legionară.

Pe numele suspectului a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București subliniază că toate activitățile desfășurate în cursul urmăririi penale au ca scop administrarea probelor, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, precum și a principiului prezumției de nevinovăție.