„În plus, desfăşurăm alte două mari puncte suplimentare, fiecare cu o suprafaţă de 700 de metri pătraţi", a declarat ministrul de interne, Igor Klimenko, la televiziune, conform comunicatului publicat pe Telegram.



În aceste puncte oamenii se pot încălzi, pot consuma băuturi calde, îşi pot încărca dispozitivele mobile şi pot utiliza comunicaţiile, a menţionat el.



Ministrul ucrainean a subliniat că deciziile privind instalarea unor puncte de încălzire suplimentare vor fi luate fără întârziere, în funcţie de numărul de persoane şi de nevoile reale de la faţa locului.



Corturi şi structuri modulare gonflabile au fost deja pregătite în districte, a adăugat el.



„Lucrările continuă non-stop şi vor continua până când situaţia se va stabiliza", a subliniat el.



În plus, la Kiev funcţionează în prezent 56 de puncte de distribuţie a mâncării calde pentru locuitorii din zonele în care, din cauza lipsei de gaze, oamenii nu pot găti, a informat sâmbătă seară pe Telegram premierul ucrainean Iulia Sviridenko.



„(...) Mâncarea este pregătită de reprezentanţii World Central Kitchen şi ai Crucii Roşii, cu care Serviciul de Urgenţă de Stat a semnat un memorandum de cooperare. Într-o săptămână, oamenii au primit peste 26.000 de mese calde", a declarat premierul.



Ea a adăugat că Serviciul de Urgenţă de Stat, la cererea guvernului, a pregătit 41 de bucătării de campanie.

