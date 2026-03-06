Măsura îi vizează în primul rând pe "influencerii" Bundeswehr-ului, care îşi împărtăşesc experienţele de zi cu zi din armată pe reţelele de socializare. Aceştia fac parte din "ofensiva de farmec" a armatei germane, care îşi propune să recruteze mai mult, în cadrul reînarmării ţării în faţa ameninţării ruseşti.

Interdicţia "generală", implementată pe 20 februarie, se aplică tuturor facilităţilor Bundeswehr, inclusiv nave şi cazărmi, a precizat o purtătoare de cuvânt a ministerului într-o conferinţă de presă.

Armata susţine că această măsură "întăreşte protecţia personală a membrilor săi, precum şi securitatea militară generală", a adăugat Natalie Jenning.

S-a întâmplat ca elemente "potenţial sensibile" să fie vizibile în plan secund în conţinuturile difuzate de influenceri."Acest lucru nu înseamnă că membrii noştri nu îşi mai pot îmbunătăţi vizibilitatea", a clarificat purtătoarea de cuvânt, asigurând că ministerul este "mândru" de creatorii de conţinut.

Producţia de imagini va rămâne posibilă sub rezerva obţinerii unei autorizaţii.

Dar "trebuie pur şi simplu să dăm dovadă de mai multă precauţie", a insistat Jenning.Potrivit cotidianului german Bild, tineri soldaţi postează în mod regulat videoclipuri, în special pe TikTok, care prezintă dansuri sau alte activităţi recreative în cazarmă.

Unii au devenit vedete, de pildă un comandant de tanc ale cărui videoclipuri atent editate, publicate sub numele "CinematicSergeant", au adunat aproape o jumătate de milion de urmăritori pe platformă.

Facilităţile militare germane sunt vizate în tot mai mare măsură de operaţiuni de spionaj şi destabilizare de la începutul războiului din Ucraina, denunţă Berlinul.