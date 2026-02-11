Marţi, forţele de ordine au reţinut o persoană pentru interogatoriu, după ce au oprit-o la un control rutier în Rio Rico, la o oră de mers cu maşina sud de Tucson, lângă graniţa SUA cu Mexicul.

Reţinerea s-a bazat pe piste de investigaţie, dar persoana nu a fost pusă sub acuzare, a declarat la momentul respectiv un oficial al forţelor de ordine pentru CNN.

Departamentul Şerifului din comitatul Pima a declarat miercuri că anchetatorii au finalizat percheziţia unei proprietăţi din Rio Rico.

Două surse din cadrul forţelor de ordine au declarat pentru CBS News că reşedinţa persoanei reţinute, situată în Rio Rico, Arizona - la aproximativ 19 km de graniţa cu Mexicul - a fost percheziţionată de autorităţile locale şi federale în baza unui mandat judecătoresc.

Bărbatul reţinut, care a dorit să fie identificat doar sub numele Carlos, a fost oprit la un control rutier. El a vorbit cu reporterii, în spaniolă şi engleză, miercuri dimineaţă, după ce a fost eliberat, în faţa casei sale din Rio Rico, Arizona, şi a spus că nu are absolut nicio idee de ce a fost reţinut.

Nancy Guthrie, în vârstă de 84 de ani, mama coprezentatoarei emisiunii „Today”, Savannah Guthrie, este dispărută de la 1 februarie. Autorităţile cred că a fost răpită din casa ei din Tucson în toiul nopţii.

Marţi, FBI a publicat imagini şi un videoclip cu o persoană purtând o mască de schi şi mănuşi la uşa lui Nancy Guthrie în noaptea în care a dispărut.

Termenul limită din nota de răscumpărare care cerea plata în bitcoin a expirat luni, iar un purtător de cuvânt al FBI a declarat pentru CBS News că anchetatorii nu au cunoştinţă de nicio comunicare ulterioară.

Savannah Guthrie şi fraţii ei au publicat mai multe videoclipuri în care cer întoarcerea mamei lor şi îndeamnă publicul să împărtăşească orice informaţii cu forţele de ordine.

Şeriful comitatului Pima, Chris Nanos, a declarat miercuri dimineaţă pentru KOLD-TV, afiliată CBS Tucson, că nu există niciun indiciu despre Guthrie.