Pentru prima dată, Ucraina participă la intervențiile UE împotriva incendiilor. 70 de pompieri au plecat în Franța

Stiri externe
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Pompieri ucraina
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Un grup de 70 de pompieri ucraineni va interveni în Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație, în prima participare a Ucrainei la Mecanismul de Protecție Civilă al UE.

autor
Aura Trif

Mai multe state din sudul Europei, printre care Spania, Italia, Franța și Grecia, se confruntă în această vară cu incendii de vegetație de amploare, pe fondul temperaturilor care au depășit frecvent 40 de grade Celsius, relatează TVP World.

Ucraina, țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, va trimite echipele de intervenție în Franța, unde incendiile de proporții afectează sud-vestul țării, în apropiere de Bordeaux.

„Pentru prima dată, Ucraina oferă asistență prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene”, a scris Ursula von der Leyen pe rețelele de socializare.

„În timp ce se apără de războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina contribuie și la protejarea vieților din întreaga Europă. Aceasta este solidaritatea europeană. În fiecare zi, Ucraina demonstrează că își are locul în Uniunea noastră”, a transmis șefa Comisiei Europene.

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Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a anunțat încă de vineri plecarea echipei spre Franța și a publicat imagini cu coloana de autospeciale de pompieri deplasându-se pe timpul nopții.

În cadrul aceluiași mecanism european, sute de pompieri din mai multe state membre au fost deja mobilizați în Franța și Spania pentru a sprijini autoritățile locale în stingerea incendiilor.

„Celor peste 300 de pompieri aflați în teren: curajul, generozitatea și devotamentul vostru reprezintă tot ce are Europa mai bun”, a mai declarat Ursula von der Leyen.

Și Polonia va contribui la eforturile de intervenție, urmând să trimită 105 pompieri în Spania pe parcursul lunii august. Prima echipă, formată din 35 de persoane, a plecat sâmbătă dimineață din Cracovia și va interveni în regiunea Castilia-La Mancha, unde pompierii polonezi vor lucra prin rotație. Potrivit comandantului șef al Serviciului de Pompieri din Polonia, Wojciech Kruczek, incendiile de amploare și numeroasele focare izbucnite simultan vor face ca misiunea acestora să fie una dificilă.

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Sursa: TVP World

Etichete: Ucraina, pompieri, incendii de vegetatie, uniunea europeana, ajutor,

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