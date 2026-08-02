Pentru prima dată, Ucraina participă la intervențiile UE împotriva incendiilor. 70 de pompieri au plecat în Franța

Mai multe state din sudul Europei, printre care Spania, Italia, Franța și Grecia, se confruntă în această vară cu incendii de vegetație de amploare, pe fondul temperaturilor care au depășit frecvent 40 de grade Celsius, relatează TVP World.

Ucraina, țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, va trimite echipele de intervenție în Franța, unde incendiile de proporții afectează sud-vestul țării, în apropiere de Bordeaux.

„Pentru prima dată, Ucraina oferă asistență prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene”, a scris Ursula von der Leyen pe rețelele de socializare.

„În timp ce se apără de războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina contribuie și la protejarea vieților din întreaga Europă. Aceasta este solidaritatea europeană. În fiecare zi, Ucraina demonstrează că își are locul în Uniunea noastră”, a transmis șefa Comisiei Europene.