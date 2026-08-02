Feribotul, care transporta 271 de pasageri și membri ai echipajului, a luat foc în apropierea insulei Madura, potrivit agenției naționale de căutare și salvare.

Operațiunea de căutare și salvare este încă în desfășurare pentru găsirea persoanelor dispărute. Potrivit agenției Reuters, 225 de persoane au fost salvate.

Nava se deplasa din Surabaya, capitala provinciei Java de Est, către orașul Makassar, din provincia Sulawesi de Sud.

Deocamdată, nu este clar cum a izbucnit incendiul la bordul feribotului.