În opinia lor, întrebările au fost prea indulgente, şi a stârnit reacţia ambasadorului Ucrainei în Franţa, relatează vineri France Presse.

"La ce bun să oferi o tribună unui fascist obişnuit şi unui criminal de război?", s-a întrebat pe reţeaua socială X diplomatul ucrainean Vadim Omelcenko.

Înregistrat în prealabil, acest interviu a fost realizat la distanţă cu Lavrov, care se afla la Moscova. Zece minute au fost difuzate în cadrul jurnalului de ştiri de la ora 20:00 al postului France 2, secvenţă urmărită de 3,4 milioane de telespectatori, iar o versiune extinsă de o oră a fost publicată pe site-ul franceinfo.fr.

"O secvenţă catastrofală la televiziunea publică", a deplâns pe X Dimitri Minic, specialist în Rusia de la Institutul Francez de Relaţii Internaţionale (Ifri), criticând "un interviu inutil, prost pregătit şi, în final, periculos".

"Dacă echipele de la France TV subestimează în continuare lupta informaţională, să înţeleagă că Moscova a transformat-o în arma principală a războiului său împotriva Occidentului", a adăugat el.

"Un interviu ruşinos în care un ministru al unei puteri adverse îşi poate expune liniştit mesajele la o oră de maximă audienţă pe principalul post public francez şi aproape fără să i se pună întrebări incomode", a criticat la rândul său pe X cercetătorul francez Etienne Marcuz, de la Fundaţia pentru Cercetare Strategică.

Analistul Louis Duclo i-a reproşat jurnalistei Lea Salame că nu a aprofundat discuţia cu Lavrov în legătură cu "crimele de război ale Rusiei în Ucraina".

"De ce nu s-a vorbit despre Bucea? Despre Mariupol? Despre Izium? Despre Ťsafari-urileť cu drone la Herson? Despre torturarea civililor, violarea copiilor şi a adolescentelor sub ochii părinţilor, înainte de a-i ucide?", s-a indignat el.

În schimb, sindicatul jurnaliştilor de la France Televisions a luat apărarea jurnalistei care a realizat interviul. Potrivit preşedintelui său, Valery Lerouge, aceasta l-a "confruntat pe Lavrov cu faptele", menţionând atacurile asupra "şcolilor şi spitalelor", precum şi "miile de civili ucraineni morţi în acest război".

Contactată de AFP, conducerea France Televisions nu a reacţionat imediat.